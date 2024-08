Prvo su pokušali sa serijom o Aliji Izetbegoviću: Turska državna televizija sad predstavila Nasera Orića kao heroja

Turska državna radiotelevizija TRT kroz svoju digitalnu platformu "Tabii" objavila je trejler za novu seriju "Naser", čija je centralna figura Naser Orić, ratni komandant 28. divizije tzv. Armije BiH.

Orić je između ostalog komandovao oružanim jedinicama u zaštićenoj i "demilitarizovanoj" zoni Srebrenice.

Serija, snimljena na turskom jeziku uz glumačku postavu koja je skoro u potpunosti sastavljena od turskih glumaca, "govori upravo o događajima u kojima je učestvovao Naser Orić tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini.

Serija je trebalo da nosi naziv "Beli ljiljan", iako je Orić, za kojeg postoje svedočenja očevidaca i preživelih da je počinio najteže ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i iz međuetničke mržnje, nosilac najvećeg priznanja tzv. Armije BiH i tzv. Republike BiH koje se zvalo "Zlatni ljiljan".

Od tog predloga se odustalo, te serija sada zvanično nosi naziv "Naser", a objavljeni trejler je izazvao zgražavanje širom Srbije i Republike Srpske, s obzirom na, malo je reći, kontroverze koje prate lik i djelo čovjeka kojem je suđeno za najteže ratne zločine pred Haškim tribunalom.

Svoj stav na ovu temu za Euronews Srbija je dao Ognjen Karanović, srpski istoričar i politički analitičar, koji je govorio o vezi neoosmanizma i moderne Turske s jedne strane, te prostora Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine s druge strane, na kojem kako kaže, Turska ostvaruje i kulturološki uticaj, pa i kroz pokušaj obrađivanja ovakve teme, kao što je prikazivanje Nasera Orića kao heroja.

Negiranje uloge ratnih zločinaca u BiH u građanskom ratu je, prema Karanoviću, veoma osetljivo pitanje, a uloga državne turske televizije TRT u takvom jednom poduhvatu Karanović vidi kao nešto posebno indikativno i problematično.

"Dakle, svako negiranje uloge ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini je veoma osetljivo pitanje. I onako krhke međunacionalne, međuentitetske odnose i veoma kompleksne odnose političkog zapada prema Republici Srpskoj to dodatno komplikuje. Naravno da nije slučajno i veoma je indikativno što je praktično javni servis ili državna televizija TRT, njihova nacionalna kuća, odlučila da producira tu, neki kažu umetničku ili poludokumentarnu seriju, i to o kome? O Naseru Oriću. Radni naslov serije je "Beli ljiljan", što čak nije ni apsurdno, jer bi u tom slučaju bilo smešno, jer Naser Orić niti je beo, tj. nevin, niti je ljiljan, a svakako nije cvet. Možda jeste cvet zločinačke politike i njegove zločinačke uloge u Srebrenici u toku 90-ih godina", ističe Karanović.

On ističe i da je Oriću suđeno u Hagu, te da mu nije presuđeno iz čisto političkih razloga, a takođe smatra da je komandat 28. divizije u svakom slučaju ratni zločinac.

"To je čovjek kojem je suđeno, a nažalost iz političkih razloga njemu nikad presuđeno ni u Hagu, odnosno oslobođen je optužbi i u Hagu, oslobođen je optužbi i u Bosni i Hercegovini za veoma dokumentovane ratne zločine na Srbima u Srebrenici. Ja bih samo podsjetio i naše čitaoce da u Srebrenici nijedan Srbin od nekoliko hiljada u onom dijelu Srebrenice koji se nalazio do jula 1995. godine pod kontrolom tzv. Armije Bosne i Hercegovine i Nasera Orića, nijedan Srbin nije oslobođen. Štaviše, mnogo njih koji su ostali pod vlašću Nasera Orića, je našlo smrt", rekao je on.

On je prokomentarisao i ono što je nazvao pokušajem Turske da kroz tzv. meku moć, ovom serijom održi bošnjački ratni narativ u Sarajevu.

"Prema tome, vrlo je indikativno i nimalo slučajno, to što turska radiotelevizija, Nacionalna kuća sada snima jednu takvu seriju. Oni na taj način žele da održe bošnjački ratni narativ - da su jedino muslimani u Srebrenici bili žrtve ratnih zločina. Nesumnjivo, zločin nad srebreničkim muslimanima se dogodio, ali se dogodio i zločin nad srebreničkim Srbima u Podrinju. Podsjetimo se, u tri i po godine rata na području Podrinja, od 1992. do 1995. godine je ubijeno tri i po hiljade Srba. I oni su svi ubijeni akcijama Nasera Orića i njegovih zločinačkih ratnih falangi, koji su vršili te zločine upadima iz zaštićene zone Srebrenice u srpska sela u okolini. I vjerujem da to uopšte neće biti pomenuto u toj seriji", rekao je Karanović.

Istoričar Karanović podseća i da je sličan pokušaj viđen u slučaju Alije Izetbegovića, kada je snimljena serija o njemu, koja je naišla na loš prijem javnosti i gledalaca.

(Euronews)