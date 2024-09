Meteorolozi upozoravaju na katastrofu u Evropi: Padavine će trajati danima, zemlje pripremaju vojsku zbog poplava

Evropa se sprema za kišu kakva odavno nije viđena.

U Austriji se pripremaju džakovi sa peskom, u Češkoj se prazne rezervoari, a u Poljskoj se očekuju bujične poplave. Prognostičari upozoravaju na "potencijalno katastrofalne" padavine koje bi mogle da potraju danima.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da "nema razloga za paniku" nakon što je prisustvovao brifingu o riziku od poplava u Vroclavu. U četiri južne poljske pokrajine očekuju se padavine od 15 centimetara po kvadratnom metru.

Austrija sprema vojsku

U Austriji su jaka kiša i snijeg u planinama već poremetili putovanje, a kancelar Karl Nehamer rekao je da je vojska spremna da rasporedi do 1.000 vojnika ako bude potrebno. Prestonica Češke Prag, koju su pre dvije decenije uništile poplave, ne rizikuje.

Slike iz 2002. koje prikazuju poplavljene stanice metroa, evakuaciju stanovnika gumenim čamcima i slonove koji se dave u praškom zoološkom vrtu urezane su u pamćenje stanovnika Praga.

Prag ne želi da rizikuje

Jutros je teška čelična kapija, debela jedan metar, zatvorila takozvani Đavolji kanal ili Čertovku, plovni put koji seče kroz prašku istorijsku četvrt Mala Strana prije nego što se ponovo spoji sa rekom Vltavi.

Kapija Certovka je deo nacionalne mreže za odbranu od poplava za koju zvaničnici kažu da je koštala više od milijardu evra da bi spriječila ponavljanje katastrofalne štete iz 1997. i 2002. godine.

Prag se nada da će izbjeći najgore. Ovog vikenda pažnja je usmjerena na centralne i istočne dijelove zemlje, posebno na Severnu Moravsku, gde je 1997. godine život izgubilo 50 ljudi.

Očekuje se 400 mm kiše po metru kvadratnom

Planine Jeseniki bi u naredna tri dana mogle da prime oko 400 mm kiše po kvadratnom metru, a ta voda će se potom slivati niz rijeku Odru i dalje ka Poljskoj, prolazeći pored niza gradova i sela.

Tusk smiruje Poljake

Nakon što je prisustvovao brifingu hitnih službi na jugozapadu Poljske, premijer Donald Tusk pokušao je da uveri javnost da prognoze "nisu pretjerano alarmantne" i da nema razloga da se predviđa nešto tako strašno da bi moglo da ugrozi cijelu zemlju.

Poljska teritorijalna vojska je u pripravnosti, rekao je on, a procjenjuje se da je dva miliona vreća pijeska uskladišteno u jednoj od četiri južne provincije, Maloj Poljskoj, dok je još milion dostupno u Donjoj Šleziji, pokrajini oko Vroclava. "Ako se nešto može očekivati, za šta želimo da budemo spremni, to su lokalne ili takozvane bujične poplave", dodao je on. Hiljade stanovnika moralo je da koristi stepeništa svojih stambenih zgrada u Vroclavu jer su liftovi zatvoreni zbog straha od poplava, javili su lokalni mediji.

Poljski institut za meteorologiju i vodoprivredu kasnije je proširio najviši nivo upozorenja sa četiri južne pokrajine do ušća reke Odre u Ščećinu, gdje se ona uliva u Baltičko more.

Najtopliji avgust u Austriji od kada postoje mjerenja, sada se očekuje i do 20 cm kiše

Austrija je zabilježila najtopliji avgust u istoriji, prema saveznom institutu za geosferu. Sada je na snazi upozorenje za 10-20 cm padavina u mnogim regionima tokom nekoliko dana. Ponegdje je moguće i više od 20 cm, posebno u planinama Gornje i Donje Austrije i u severnoj Gornjoj Štajerskoj.

Austrijski centar za meteorološka upozorenja UVZ kaže da će u nekim oblastima dosadašnji rekordi za cijeli septembar biti "prevaziđeni za samo nekoliko dana".

"Ovo je izvanredno, možda bez presedana"

Manuel Kelemen, prognostičar televizije Puls24, kaže da je sa meteorološke tačke gledišta "ono što vidimo vanredno, ako ne i bez presedana". Želkeznička mreža OEBB je savetovala sve putnike da odlože putovanja koja nisu hitna. Dio željezničke pruge Tauern između Bad Hofgaštajna i Bekštajna u pokrajini Salcburg zatvoren je zbog obilnih snežnih padavina.

Moguće su poplave i klizišta, a u glavnom gradu Beču očekuju se olujni vjetrovi. Humanitarna organizacija Karitas pozvala je volontere da pomognu u pogođenim područjima.

Problemi se očekuju i u Bavarskoj

Neprekidna jaka kiša se očekuje i preko granice, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Bi-Bi-Si kaže da je to regionalna, a ne nacionalna vanredna situacija, pri čemu se očekuje da će biti pogođen veći dio centralne Evrope.

Podsjećanje na nacionalne prioritete došlo je ranije ove nedjelje, kada su češki zvaničnici rekli da su bili primorani da odbiju njemački zahtjev da zaustave ispuštanje rezervoara u reku Vltavi, koja se uliva u reku Elbu i nastavlja u Njemačku, nakon kolapsa most u Drezdenu. Ti rezervoari - serija od devet brana poznatih kao Vltavska kaskada - moraće da budu poluprazni da bi primili vodu koja se očekuje ovog vikenda.

