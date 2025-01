Propadaju pregovori za kraj rata u Ukrajini: Zelenski naljutio i Trampa i Putina

Ukrajinski predsjednik naglasio je da njegova zemlja neće nikada priznati svoje okupirane teritorije kao dio Rusije, čak ni pod prijetnjom saveznika.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da "Ukrajina nikada neće priznati svoje okupirane teritorije kao dio Ruske Federacije, čak i ako bude pod pritiskom od strane svojih saveznika", prenosi "Dejli Mejl". Ovom izjavom je, kako prenosi britanski list, "ugasio nade da se brzo postigne mirovni sporazum".

"Bez obzira na to što neko želi, čak i ako se ujedine svi saveznici, mi nikada nećemo priznati okupirane teritorije kao dio Ruske Federacije. To je nemoguće. Nikada ih nećemo pravno priznati. Za nas će one zauvijek ostati okupirane teritorije dok ih ne oslobodimo", izjavio je Zelenski.

Ova izjava dolazi nakon inauguracije novog američkog predsjednika Donalda Trampa koji se u ponedjeljak 20. januara vratio u Bijelu kuću u Vašingtonu nakon pauze od četiri godine. On je u više navrata tokom predsjedničke kampanje govorio kako će rat u Ukrajini riješiti za 24 sata, ali nije precizirao kada i kako to planira da uradi.

Novi državni sekretar Marko Rubio izjavio je u utorak da je okončanje sukoba na istoku Evrope "prioritet za predsjednika Trampa, ali da je to moguće samo ako obe strane naprave značajne ustupke". "Kad god želite da okončate sukob između dvije strane, od kojih nijedna ne može postići svoje maksimalne ciljeve, obe strane će morati nešto da žrtvuju", naveo je Rubio.

Sličnu izjavu imao je ruski zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Objasnio je da "nova administracija" otvara mogućnost pregovora za, kako je rekao, razliku od "stare administracije".

"Ne možemo danas ništa reći o kapacitetima nove administracije za pregovore, ali u poređenju s beznadežnošću u svakom pogledu prethodnog šefa Bijele kuće, sada postoji prilika, iako mala. Zato je važno razumjeti s kim i na koji način ćemo imati posla, kako najbolje izgraditi odnose s Vašingtonom, kako maksimizirati mogućnosti i minimizirati rizike", istakao je Rjabkov.

