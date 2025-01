"Revolucija zdravog razuma": Tramp se obratio prisutnima u Davosu, zatražio sastanak s Putinom

Ako bi cijena nafte pala, rat Rusije i Ukrajine bi odmah bio okončan, naveo je Donald Tramp tokom uključenja na Svjetski ekonomski forum u Davosu.

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je putem video linka na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. On je započeo svoj govor tvrdnjom da je njegova izborna pobjeda najavila "zlatno doba" za Ameriku. Tramp je rekao da je njegova administracija započela "revoluciju zdravog razuma" i napravila listu obećanja, kao i da će SAD i svijet biti "bogatiji" i "mirniji" zahvaljujući njegovom predsjednikovanju.

Novopostavljeni američki predsjednik je iskoristio ovu priliku i otkrio svoj prijedlog koji bi mogao da zaustavi sukob između Rusije i Ukrajine. On je pozvao OPEK da snizi cijene nafte, rekavši da bi to okončalo ruski rat u Ukrajini.

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je nadu da su napori Vašingtona za mirno rješavanje krize u Ukrajini već počeli.

Tramp se okrenuo međunarodnim cijenama nafte, povezujući ih direktno sa ruskom invazijom na Ukrajinu. Prema njegovim riječima, on će u narednom periodu zatražiti od Saudijske Arabije i OPEK-a da smanje cijenu nafte, napomenuvši da je iznenađen da to nisu uradili prije izbora.

"To nije pokazalo mnogo ljubavi jer to nisu uradili. Bio sam malo iznenađen time. Ako bi cijena pala, rat Rusije i Ukrajine bi se odmah završio", rekao je on i dodao:

"Trenutno je cijena dovoljno visoka da se taj rat nastavi. Morate da spustite cijenu nafte. Mogli bi da okončate taj rat".

Tramp je takođe pohvalio izvještaje da će Saudijska Arabija uložiti 600 milijardi dolara u SAD. Rekao je da će tražiti od kraljevstva da ga zaokruži na jedan bilion dolara.

Tramp je istakao i kako bi želio da se što prije sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom kako bi se sukob u Ukrajini okončao.

"Jedna stvar je veoma važna. Volio bih da dobijem priliku da se što prije sretnem sa predsjednikom Putinom i stavim tačku na ovaj rat i to ne iz ekonomskih razloga ili bilo čega drugog, već u smislu miliona života koji su uzalud izgubljeni“ , naglasio je on.

Prema njegovim riječima, rješavanje situacije u Ukrajini u potpunosti zavisi od Moskve, a Ukrajina je "spremna da zaključi sporazum".

"Da li će se rat završiti ove godine? Pitajte Rusiju! Ukrajina je spremna za sporazum", zaključio je američki predsjednik.

