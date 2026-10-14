Nevjerovatno otkriće kod obala Turske: Otkrivena najstarija olupina broda na svijetu

Podvodna iskopavanja kod Antalije otkrila su najstariju olupinu broda na svijetu, staru oko 4.700 godina. Pronađene amfore iz bronzanog doba otkrivaju nepoznate tajne drevnih pomorskih ruta.

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Olupina broda pronađena u blizini ostrva Kekova kod Antalije, stara oko 4.400 do 4.700 godina, rasvjetljava pomorsku trgovinu u istočnom Mediteranu.

Podvodna iskopavanja sprovedena kod ostrva Kekova u Antaliji iznijela su na svjetlost dana amfore stare oko 4.400 do 4.700 godina. Očekuje se da će ovi pronalasci, za koje se navodi da pripadaju olupini iz ranog bronzanog doba, rasvijetliti pomorsku istoriju Anadolije i trgovačke veze u istočnom Mediteranu.

Turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj, u objavi na svojim društvenim mrežama, istakao je važnost drevnih posuda pronađenih tokom iskopavanja, rekavši: „U našoj 'Plavoj domovini', iznosimo na svjetlost dana tragove najstarije olupine broda na svijetu.”

Analize gline sprovedene na amforama, za koje se vjeruje da su korišćene za transport maslinovog ulja ili vina, ukazuju na to da su posude vjerovatno proizvedene u radionicama u dolini Jordana. Otkriće sličnih primjeraka u Egiptu, Troji i na Kritu otkriva tragove trgovine i kulturne interakcije između različitih regiona. Ersoj je naveo da će nastaviti da rasvjetljavaju pomorsku istoriju Anadolije novim otkrićima i da čuvaju podvodno kulturno nasljeđe za buduće generacije. Ministar je takođe čestitao vanrednom profesoru Hakanu Onizu, koji predvodi naučna iskopavanja, kao i timu uključenom u ovaj rad.

Kako je pronađena olupina kod Kekove?

Uzorci amfora uzeti sa ostataka olupine, identifikovane kod ostrva Kekova tokom podvodnih istraživanja koja je prethodnih godina sproveo Univerzitet Akdeniz, pokazali su da brod možda potiče iz ranog bronzanog doba.

Na osnovu dozvola Ministarstva kulture i turizma, iskopavanja na ovom području počela su 2026. godine pod vođstvom Direkcije muzeja u Antaliji.

Činjenica da su slične posude pronađene u blizini piramida u Gizi, Sakari i Abusiru u Egiptu, kao i u Troji i na Kritu, sugeriše da je teret koji je prevozila ova olupina možda bio dio razgranate trgovačke mreže. Istraživači vjeruju da je brod isplovio iz luke na obali Levanta i krenuo ka Troji ili Kritu.

Amfora obilježena sa devet znakova rasvjetljava život mornara

Jedna od amfora pronađenih tokom iskopavanja ističe se po dvije rupe na tijelu i devet različitih oznaka na njoj. Prva ispitivanja sugerišu da je ova posuda možda bila amfora za mućkanje koja se koristila u proizvodnji sira ili putera.

Ova mogućnost otvara perspektivu da su mornari iz tog perioda možda vodili koze sa sobom na duga putovanja, muzli ih na brodu i proizvodili sopstvene mliječne proizvode. Zato ovi nalazi doprinose ne samo istraživanju transporta komercijalne robe, već i proučavanju svakodnevnih uslova pomorskih putovanja i prehrambenih navika.

(Mondo.rs)