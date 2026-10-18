Više od 1.200 uhapšenih, spekuliše se o vojsci: Makron se večeras vanredno obraća naciji

Emanuel Makron će se obratiti javnosti povodom nasilnih protesta u Francuskoj.

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Predsjednik Francuske Emanuel Makron će se večeras u 20 časova vanredno obratiti javnosti zbog nasilnih protesta koji bjesne širom zemlje i ne smiruju se već danima unazad. On je u svom obraćanju na "X" nalogu u subotu 17. oktobra najavio masovna hapšenja odgovornih za nerede i scene nasilja u brojnim francuskim gradovima.

Dosad je uhapšeno više od 1.200 ljudi. Povrijeđen je ogroman broj policajaca i demonstranata, zvanični brojevi povređenih rastu iz sata u sat zbog čega se u francuskoj javnosti spekuliše o mogućnosti intervencije vojske.

⚡️ Macron to deliver an emergency address to the nationThe broadcast will begin at 8:00 p.m. local time, Le Monde reports, citing the Élysée Palace.France is in flames. Protesters are rampaging through the streets, vandalizing homes and shops, and destroying historic buildings in Paris and other major cities.Yesterday, the French president wrote on his official X account that everyone involved in attacks and looting would be punished.“There is no room for violence in our Republic,” Macron stressed.The video shows a gang of protesters in Paris cheering amid fires burning in the streets: — NEXTA (@nexta_tv)October 18, 2026

Zašto su izbili protesti u Francuskoj?

U Francuskoj bjesne masovni i nasilni protesti već nedjeljama unazad, od kraja septembra i početka oktobra, zbog rastućih cijena troškova života građana i pogoršanja kvaliteta javnih usluga. Proteste su u početku organizovali studenti i učenici srednjih škola kojima su se ubrzo pridružili zaposleni u sektoru prosvete i radnici iz javnog sektora.

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