logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više od 1.200 uhapšenih, spekuliše se o vojsci: Makron se večeras vanredno obraća naciji

Više od 1.200 uhapšenih, spekuliše se o vojsci: Makron se večeras vanredno obraća naciji

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Emanuel Makron će se obratiti javnosti povodom nasilnih protesta u Francuskoj.

Makron će se obratiti zbog nasilnih protesta u Francuskoj Izvor: Ed JONES / AFP / Profimedia/Victor Velter/Shutterstock

Predsjednik Francuske Emanuel Makron će se večeras u 20 časova vanredno obratiti javnosti zbog nasilnih protesta koji bjesne širom zemlje i ne smiruju se već danima unazad. On je u svom obraćanju na "X" nalogu u subotu 17. oktobra najavio masovna hapšenja odgovornih za nerede i scene nasilja u brojnim francuskim gradovima.

Dosad je uhapšeno više od 1.200 ljudi. Povrijeđen je ogroman broj policajaca i demonstranata, zvanični brojevi povređenih rastu iz sata u sat zbog čega se u francuskoj javnosti spekuliše o mogućnosti intervencije vojske.

Zašto su izbili protesti u Francuskoj?

U Francuskoj bjesne masovni i nasilni protesti već nedjeljama unazad, od kraja septembra i početka oktobra, zbog rastućih cijena troškova života građana i pogoršanja kvaliteta javnih usluga. Proteste su u početku organizovali studenti i učenici srednjih škola kojima su se ubrzo pridružili zaposleni u sektoru prosvete i radnici iz javnog sektora.

Pogledajte fotografije sa protesta u Francuskoj

Pročitajte i ovo

Tagovi

Francuska protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ