Prvi preliminarni rezultati izbora u Izraelu kažu da opozicija vodi ispred Benjamina Netanjahua.

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Prema prvim preliminarnim rezultatima glasanja na parlamentarnim izborima u Izraelu, opozicija je u prednosti ispred bloka Benjamina Netanjahua, piše "Times of Izrael". Trenutno opozicija može da očekuje 53 naspram 50 mandata bloka premijera Netanjahua.

Lider opozicije i glavni politički protivnik Netanjahua je proglasio pobjedu u saopštenju stranke. Navodi se u tom saopštenju da prvi preliminarni rezultati daju za pravo najvećem opozicionom bloku da prvi pokuša da formira novu vladu koja bi smijenila Netanjahua.

Vidi opis Totalni preokret na izborima u Izraelu: Opozicija proglasila pobjedu, Netanjahua nema nigdje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yair Palti / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Katrine Dige Houmoeller / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Netanjahu se do tada još uvijek nije bio javno oglašavao. Konačna izlaznost na izborima u Izraelu iznosila je rekordnih 77,7 odsto.

Netanjahuu je tokom dana optužio arapske stranke da pokušavaju da ukradu izbori zbog izvještaja da su viđeni ljudi sa kovertama novca kako bi, navodno, pokušali da podmite birače. Sa druge strane, opozicija je optužila Netanjahua da je narušio povjerenje u cijeli izborni proces zbog navodno spriječenog pokušaja napada nožem na opozicionara Jaira Golana.

(Mondo.rs)