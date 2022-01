Vještak svjedočio na suđenju: Respiratori nisu bili pogodni za intenzivnu njegu

Na suđenju federalnom premijeru Fadilu Novaliću i drugima za zloupotrebe prilikom uvoza respiratora, vještak specijalista za anesteziju Ismet Suljević rekao je da su uvezeni respiratori koji se mogu koristiti prilikom prevoza pacijenata, a nikako za intenzivnu njegu.

Izvor: Fena/ Harun Muminović

Suljević je sačinio nalaz o respiratorima oznake ACM 812A, kojih je uvezeno 100 komada na osnovu ugovora između Federalne uprave civilne zaštite i firme "Srebrena malina".

"Osim transporta, ne bi ga trebalo koristiti u jedinicama intenzivne njege, jer imaju skromne ventilatorske performanse", napomenuo je on, pojašnjavajući da je vještačenje obavio poređenjem tehničkih karakteristika iz uputstva za upotrebu respiratora ACM i respiratora "Evita XL Drager" koji se posljednjih petnaestak godina koriste u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu.

Suljević je naveo da "Evita" ima znatno više oblika ventilacije u odnosu na ACM, dodajući da su srednje teškim i teškim pacijentima sa oboljenjima u koje spada i kovid potrebni neki od oblika ventilacije koje nema ACM.

On je napomenuo da ACM nema ni oznaku klase kojom su označeni invazivni respiratori za intenzivnu njegu, prenosi Birn.

"U uputstvu za upotrebu ACM potvrđuje da su to transportni respiratori, na šta ukazuje i priključak za ambulantna kola. Po svim karakteristikama, radi se o mašini za transportne svrhe, kola hitne pomoći ili za prevoz pacijenta od operacione sale do intenzivne njege", objasnio je Suljević.

Na pitanje kakve bi posljedice mogla imati dugotrajna upotreba ACM respiratora na oboljelom od kovida, vještak je rekao da bi moglo doći do štetnih posljedica.

On je objasnio da su neki oboljeli proveli na respiratoru dva do tri mjeseca, pa čak i duže, a da ACM, između ostalog, za to nije pogodan zbog omjera kiseonika koji isporučuje u odnosu na druge mašine.

Suljević je rekao da bi bio moguć i smrtni ishod.

Osim Novalića, za spornu nabavku respiratora optuženi su suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, ministar finansija Federacije BiH Jelka Milićević i vlasnik preduzeća "Srebrena malina" Fikret Hodžić.

Novalić, Solak i Hodžić optuženi su za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Njih optužnica tereti i za pranje novca, falsifikovanje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, falsifikovanje službene isprave i povredu obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

Milićevićeva je optužena za nesavjestan rad u službi.

Unakrsno ispitivanje vještaka odgođeno je za naredni petak, a suđenje će biti nastavljeno 26. januara saslušanjem četiri svjedoka.