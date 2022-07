Banjalučanin tvrdi: Osuđen sam, a nisam kriv, jer sam sudiju nazvao budalom

Desimir Šućur (83), koji je nedavno u Osnovnom sudu u Banjaluci osuđen zbog toga što je pretukao ženu, kaže da nije kriv i da je dobio kaznu zbog toga što je sudiju i tužioca nazvao budalama.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Šućur, koji je inače ljekar u penziji, pravosnažno je osuđen u Osnovnom sudu Banjaluka na novčanu kaznu u iznosu od 1.200 KM zbog nanošenja tjelesnih povreda oštećenoj sugrađanki B.S.

Kako je navedeno tada u presudi, motiv napada na B.S. je to što je na autobuskom stajalištu kod jednog tržnog centra sjela kraj Šućura, zapalila cigaru i duvala dim u njega, piše Srpskainfo.

Prema presudi, on ju je tada napao i nanio više tjelesnih povreda.

“Dim u lice”

Šućur i dalje tvrdi da nije kriv i da je nije udario, ali kaže da je vjerovatno osuđen zbog toga što je uvrijedio sudiju i tužioca.

"Čim je počelo suđenje ja sam na prvom ročištu pitao koja je budala napisala ovu optužnicu i koja je budala od sudije potvrdila tu istu optužnicu. Zbog toga su me uzeli na zub i na kraju osudili iako nisam kriv", ističe Šućur.

Kaže da nikada u životu nije udario ženu i da mu nikada nije palo ni na pamet da to uradi.

On je ispričao da se incident desio 10. jula 2018. godine, kada se vraćao sa pijace i sjeo na klupu autobuske stanice, ispred prodavnice „Verno”.

"Preko puta mene sjedila je mlada djevojka. U međuvremenu je naišla neka krupnija starija žena, zadihana i sjela je između nas dvoje. Čim je sjela zapalila je cigaretu, povukla dim i izduvala isti meni u lice. Ja sam laganim glasom rekao: ”Pa, draga gospođo, da sam znao da ćete vi zapaliti cigaretu ne biste vi sjeli ovde, jer sam alergičan na duvan”.

“Pala po inerciji”

"Ona je trenutno povikala: „Ma j… ti svoju majku, nije ti ovo ćaćevina”. Nije ni izgovorila „ćaćevina” počela me tući po glavi rukama. Brzo sam smislio da se treba povući, jer sam zaključio da se ne radi o „zdravoj“ ženi", kaže Šućur.

Dodaje da je ustao i pošao nazad, ali da je ona potrčala za njim i počela ga tući rukama i nogama i gurati.

"Jednom sam osjetio da ću pasti na leđa, pa sam se odlučio izmaknuti u lijevu stranu. Gospođa je dobila slobodan otvoren pravac, a kako se nadvila na mene svom snagom me gurala i tukla, po sili inercije je pretrčala pored mene i nakon dva-tri koraka pala svom težinom na betonsku podlogu.

Vidio sam šta se dešava i zaključio da je ona ušla u tako afektivno stanje, da nije znala šta radi. Da je izgubila ravnotežu i pala. Ona se tako ležeći potrbuške vrpoljila i nije bila pri svijesti, jer je i nogama i rukama i dalje tukla tu podlogu, i glavom, te se pokušavala prevrnuti na leđa. Ona se uopšte nije mogla podići", prepričava Šućur.

Kaže da su tada naišle tri žene sa pijace koje su pitali šta se dešava.

"Jedna je govorila „Šta je ovo ovoj gospođi? Šta se ovo dogodilo i ko joj je ovo uradio?” Spazivši mene na tri, četiri metra od nje povika: „Ovo je sigurno uradila ona stara drtina”, te je povikala da se zove policija. Prišle su joj i pomogle da se okrene na leđa i podigle je. Uzeo sam svoju kesu, koja je bila kraj klupa, sjeo sam u autobus i otišao kući", kaže sagovornik Srpskainfo.

“Od humaniste do manijaka”

Dodaje da se iznenadio kada je dobio optužnicu i vidio kakve je povrede B.S. navela da je dobila. Ističe da ne postoji šanse da ih neko zadobije na takav način kako je napisano u optužnici.

"Ona je to tako glumački napisala, poput Lava Tolstoja, i odglumila, ali iole zdrav čovjek koji ima znanja o povredama ne bi mogao povjerovati da su takve povrede nastale na taj način. Može li se iko shvatiti da ja kao ljekar od 80 godina obaram ženu, tučem i vučem na način kao što je ona to opisala. Da sam to uradio, sam sebe bih proglasio manijakom", poručuje Šućur.

Kaže da je tokom jednog ročišta prikazan i snimak sukoba, da se tu vidjelo da se sve desilo kako je on opisao, ali da je nedostajao dio kada je ona pala.

Ističe da je po ponašanju sudije vidio da će mu izreći „zločinačku presudu“.

"Smatram da se ovdje radi o skandaloznoj presudi, koja u istoriji sudstva nije izrečena. Takođe mi je nanesena psihička šteta, jer sam nevin okrivljen i zločinački kažnjen, a cijeli svoj život sam posvetio pružanju pomoći ljudima, bez obzira kojem polu pripadaju. Od humaniste me napraviše manijakom", istakao je Desimir Šućur.

Kazna 1.200 KM

Šućur je pravosnažno osuđen u Osnovnom sudu Banjaluka na novčanu kaznu u iznosu od 1.200 KM zbog nanošenja tjelesnih povreda oštećenoj na autobuskom stajalištu u blizini jednog tržnog centra. U presudi je navedeno da je on fizički napao oštećenu tako što ju je jednom rukom uhvatio za vrat, a drugom za lice, a zatim je oborio na tlo.

"Dok je ležala na tlu, nogama i rukama ju je više puta udario po glavi i leđima, a kada je pokušavala da ustane, nije joj dozvolio već je nastavio udarati rukama i nogama po glavi i tijelu i nanio joj povrede u vidu krvnog podliva prsta lijeve ruke, te nagnječenja podlaktice, u slabinskom predjelu, u predjelu desnog koljena, glave, te istegnuće desnog skočnog zgloba", navedeno je u presudi Osnovnog suda Banjaluka.

Prema svjedočenju žrtve, ona je kritičnog dana bila na pijaci, a zatim došla do autobuske stanice ispred robne kuće, te prišla klupi i spustila ceker. Nakon što je htjela zapaliti cigaretu, optuženi joj je oteo i bacio, te je, kako navodi, rukama uhvatio za vrat i oborio na beton, gazio nogama po dlanu lijeve ruke, po leđima, a glavu udarao o beton i nije joj dozvoljavao da ustane.

(MONDO)