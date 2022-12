Svađa oko njive prerasla u pucnjavu: Dubičanin karabinom pucao u gumu traktora

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv lica iz Kozarske Dubice Č.M. zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, objavljeno je iz ove pravosudne institucije.

U optužnici se navodi da je Č.M. 18. oktobra 2019. godine u Donjem Jelovcu kod Kozarske Dubice ispalio metak iz vojničkog karabina u gumu traktora kojim je upravljao muškarac V.B. i time izazvao opasnost po njegov život, a nanio štetu od 920 KM vlasniku tog vozila V.M.

Optuženi je prethodno od oštećenog tražio da prestane orati njivu za koju je tvrdio da ju je vlasnik njemu odobrio za obrađivanje, a V.B. je to odbio.

Č.M. je, prema navodima optužnice, u pomoćnim objektima i podrumu porodične kuće u Donjem Jelovcu neovlašteno držao vojničku pušku sa metkom u cijevi, automatsku pušku sa tri napunjena okvira municije, 61 metak za vojnički karabin i 44 metka za pušku kalibra 7,62.

Članom 394 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga ko pucanjem iz vatrenog oružja izazove opasnost po život ljudi, članom 240 stav 1 novčana ili kazna zatvora do dvije godine za onoga ko ošteti tuđu stvar, a članom 361 stav 1 kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga ko neovlašteno drži vatreno oružje i municiju čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.

(Srna)