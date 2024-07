Dačić: U telefonu ubice srpskog policajca u Loznici pronađene i neke adrese iz Banjaluke

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su u mobilnom telefonu Fatona Harizija, ubice srpskog policajca u Loznici, pronađene i neke adrese iz Banjaluke što će biti istraženo.

Povodom napisa u medijima da su u Fatonovom mobilnom telefonu nađene adrese iz Banjaluke i da su to možda bile neke mete, što je trebalo da izazove haos u BiH da bi Srbija bila optužena, Dačić je rekao da je istraga u toku i da je potrebna i međunarodna pravna pomoć.

Dačić je naveo da još nije poznato kakav je bio plan ubice srpskog policajca Fatona Hajrizija kada pređe iz Srbije u BiH.

Dačić je rekao da je važan detalj da li je Faton, koji je likvidiran kod Loznice nakon što je ubio srpskog policajca, već bio u NJemačkoj prije toga, jer je po priči njegovog brata bio i ukrao mu dokumenta.

Drugo je, kaže Dačić, preko koga je Faton uspostavio kontakt sa državljaninom Slovenije koji je pozvao uhapšeni bračni par /u Bijeljini i Mladenovcu/ da pronađu nekoga ko će da preveze Fatona. "Svi su oni predmet dalje istrage", rekao je Dačić za TV "Pink".

On je dodao da Priština pokušava da izbjegne odgovornost u vezi sa ubistvom policajca Nikole Krsmanovića u Loznici, jer za Fatonom nije raspisana potjernica poslije njegovog bjekstva iz zatvora na Kosovu i Metohiji.

Dačić je rekao da je riječ o ubistvu sa umišljajem, u koje je umiješano više različitih centara moći, ali da albanska strana pokušava da ubistvo poveže sa kriminalom, a ne sa terorizmom.

Povodom histerije u Sarajevu, koja je pokrenuta zbog policajaca iz Srbije koji je trebalo da budu u BiH tokom ljetnje sezone, Dačić je rekao da se u BiH od najnormalnijih stvari prave politički skandali i da se sve politizuje, pa ispada da je to dio velikosrpske politike i čin agresije.

On je istakao da je u svijetu uobičajena stvar da države razmjenjuju policajce, ali da niko nikada to nije tumačio na način kao što je to tumačeno iz BiH.

"Ta policija ne obavlja klasična policijska ovlašćenja u smislu da će da patrolira u Banjaluci i tako dalje. Oni služe kao oficiri za vezu za naše građane koji se nalaze tamo u tom momentu", rekao je Dačić.

Kada je riječ o pomoći Srbije u gašnju požara, Dačić je rekao da im se Sjeverna Makedonija zahvalila za slanje protivpožarnih helikoptera, a za isti takav slučaj u BiH kažu da neće helikopter.

"Nećete? Pa ne morate. Ispada kao da mi nemamo šta da radimo, pa ćemo da šaljemo helikoptere širom Evrope", rekao je Dačić.

