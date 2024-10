Nakon 20 sati ispitivanja, svjedok zaključio: Sramota me je što sam davao novac, Zeljkovića pitajte gdje je završio

Saša Markovioć, vlasnik agencije “Travel 4 fun” i optuženi u predmetu “Korona ugovori”, ući će u istoriju pravosuđa u Srpskoj, jer je njegovo ispitivanje oborilo rekord i trajalo je ukupno sedam ročišta odnosno 20 sati.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Nakon današnjeg ispitivanja u Okružnom sudu Banjaluka, svjedočenje Markovića je okončano. On je zaključio da mu je “žao i da ga je sramota”, što je, kako tvrdi, bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo RS (IJZ) Branislavu Zeljkoviću po njegovim instrukcijama davao mito.

Na pitanje Zeljkovićeve odbrane – zna li gdje je završavao novac koji je, kako tvrdi, nosio u prostorije Ujedinjene Srpske čiji je Zeljković kadar, odgovorio je: "To morate pitati Zeljkovića".

On je tokom ranijeg svjedočenja izjavio da se Zeljkoviću, od svakog zaštitnog odijela čija je prodajna cijena bila 50 KM, davalo devet maraka, te da je oko 20 puta odnio kese s novcem i da se radilo o ukupnom iznosu od oko 250.000 KM.

Marković se tereti za davanje mita i pregovara sa tužilaštvom o sporazumu o priznanju krivice, dok je Zeljković prvooptuženi u ovom predmetu. Optužnicom su obuhvaćeni i direktor „Procontrol“ Banjaluka Slavko Bojić zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u pomaganju, bivši direktor „Sineks laboratorija“ Sani Crljić za isto krivično djelo, te direktor „Promeding“ Laktaši Dragan Dubravac zbog produženog krivičnog djela zloupotreba u postupku javne nabavke.

Prema navodima optužnice, Zeljković se tereti da je, kršio procedure javnih i nabavljao zaštitne maske, medicinska odijela i termalne kamere od nekvalifikovanih ponuđača, po cijenama višestruko većim od nabavnih, i tako “najgrublje zloupotrijebio” položaj i ovlaštenja direktora IJZ, te na na taj način za sebe i druge optužene pribavio imovinsku korist na štetu budžeta RS od preko 1,3 miliona KM.

Marković je tokom današnjeg svjedočenja, u sudu još jednom potvrdio da je protiv njega istragu vodilo i Tužilaštvo BiH i Agencija za istrage i zaštitu SIPA i da je ispitivan u njihovoj kancelariji.

Odbranu je interesovalo da li, kada je navodno nosio novac, znao za tu istragu, što je svjedok potvrdio.

Advokat Jadranka Ivanović ga je pitala i “da li se više plašio Tužilaštvo BiH i SIPA-e ili Zeljkovića”.

“Žao mi je što sam to uradio i sramota me je, a ako Zeljkovića nije, to je njegova stvar”,odgovorio je Marković.

Zeljkovićeva odbrana pokušala je da diskredituje svjedoka ističući da nije prijavio sudu kupovinu "audija A8" vrijednog 100.000 KM, da ima stan i kuću i da nisu upisani i na koje ne plaća porez. Takođe su naveli da je ispitivan pet puta i da se iz tih zapisnika vidi da je sumnjičen za brojna krivična djela koja je počinio i sa bivšim direktorom bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj Mladenom Gajićem koji je ranije osuđen. Zeljkovićeva odbrana ga je pitala da li je dobio imunitet, što je on negirao.

Bilo je riječi i o računima koje mu je privremeno blokirao Sud BiH, a odbranu je interesovalo i koliko novca je imao na štednom računu.

Marković je kazao kako mu nisu bili blokirani računi već da je Sud BiH rezervisao određeni iznos, te dodao kako njegova štednja nema veze sa ovim postupkom.

Takođe, Zeljkovićeva odbrana je sudu predočila nekoliko dokumenata među kojima i fotografije Markovića i direktora UKC RS Vlade Đajića, kao i nekoliko članaka sa jednog portala u kojima su navodi da je njegova agencija organizovala proslavu Nove godine za UKC RS, kao i navodnom mobingu nad radnicom.

(MONDO)