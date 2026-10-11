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Muškarac iz Šipova pijan došao u policijsku stanicu pa napao policajca

Muškarac iz Šipova pijan došao u policijsku stanicu pa napao policajca

Autor Haris Krhalić
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Muškarac uhapšen nakon što je sa 2,56 promila alkohola došao u policijsku stanicu u Šipovu i fizički napao policajca.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Muškarac čiji su inicijali I.P. uhapšen je jer je pijan došao u Policijsku stanicu Šipovo i verbalno i fizički napao policajca.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad saopšteno je da je lice I.P. nanijelo policijskom službeniku povrede, a da je utvrđeno da ima 2,56 promila alkohola u organizmu.

Policijskom službeniku ukazana je medicinska pomoć u Domu zdravlja Šipovo.

Lice I.P. osumnjičeno je da je izvršilo krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da po kompletiranju predmeta u redovnoj proceduri protiv lica I.P. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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