Muškarac iz Šipova pijan došao u policijsku stanicu pa napao policajca

Muškarac uhapšen nakon što je sa 2,56 promila alkohola došao u policijsku stanicu u Šipovu i fizički napao policajca.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Muškarac čiji su inicijali I.P. uhapšen je jer je pijan došao u Policijsku stanicu Šipovo i verbalno i fizički napao policajca.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad saopšteno je da je lice I.P. nanijelo policijskom službeniku povrede, a da je utvrđeno da ima 2,56 promila alkohola u organizmu.

Policijskom službeniku ukazana je medicinska pomoć u Domu zdravlja Šipovo.

Lice I.P. osumnjičeno je da je izvršilo krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da po kompletiranju predmeta u redovnoj proceduri protiv lica I.P. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.