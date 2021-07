Višednevna prognoza: Za vikend do 40 stepeni, od ponedjeljka ugodnije temperature

U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom vazduha i do 40 stepeni Celzijusovih, dok se u ponedjeljak, 2. avgusta, očekuje nešto ugodnija temperatura, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Predstojeća noć biće vedra i topla, na sjeveroistoku, istoku i jugu lokalno tropska, dok će sutra tokom dana biti sunčano, veoma vruće i sparno vrijeme uz malu dnevnu oblačnost.

Zbog priticanja manje toplog vazduha na krajnjem zapadu i sjeverozapadu, centar vrućine će biti na sjeveroistoku, istoku i jugu. Uveče na sjeveroistoku i istoku doće do umjerenog razvoja oblaka koji može usloviti po koji pljusak i grmljavinu uz donji tok rijeke Drine.

Minimalna temperatura vazduha biće od 17 do 23, a najviša dnevna od 33 do 37, lokalno na sjeveru, istoku i jugu do 39-40 stepeni Celzijusovih.

Noć sa subote na nedjelju, 1. avgust, biće vedra i topla, na sjeveroistoku, istoku i jugu lokalno tropska.

Prvog dana avgusta jutro će biti vedro u većini predjela, a zbog priliva vlažnog vazduha na zapadu doći će do postepenog naoblačenja uz mogućnost po kojeg pljuska na jugozapadu, krajnjem zapadu i sjeverozapadu.

Tokom dana biće promjenjljivo oblačno uz sunčano vrijeme, ponegdje prolazno sa sunčanim intervalima, dok će poslije podne i uveče biti uslova za lokalne pljuskove i rijetku grmljavinu na krajnjem zapadu, sjeverozapadu, te dijelom na sjeveru, a od centralnih krajeva na istok jug promjenljivo oblačno, ali i dalje veoma vruće.

Minimalna temperatura vazduha biće od 17 do 23, a najviša dnevna od 33 do 38, lokalno na istoku i oko 40 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 2. avgusta, uz priliv svježijeg vazduha sa zapada noć će biti ugodnija i svježija, uz promjenljivu do pretžnu oblačnost u sjevernoj polovini zemlje, na jugu i dalje topla.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno u sjevernoj polovini zemlje, a u južnoj vedrije i sunčano, dok će tokom dana biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i ugodniju ljetnu temperaturu.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugoistoku i jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 33, lokalno na jugoistoku i jugu do 35 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 3. avgusta, noć će biti ugodnija i svježija, dok će jutro biti vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i ponovni rast temperature vazduha, a popodne se očekuje naoblačenje u južnoj polovini zemlje i na istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugoistoku i jugu do 20, a najviša dnevna od 29 do 34, lokalno na sjeveru, jugoistoku i jugu do 36 stepeni Celzijusovih.