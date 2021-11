U Foči sutra dan žalosti: Mještani u nevjerici dan nakon ubistva dječaka

U planinskom selu Zavait mještani su u nevjerici dan nakon ubistva devetogodišnjeg dječaka iz Foče, koje je počinio njihov komšija Borivoje Tešović.

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

Oni potvrđuju da je ubica, koji je i sam stradao prilikom hapšenja, bio duševno oboljelo lice.

Mještanin Rajko Dunjić priča da je poznavao ubicu, ali da nije bio neko ko je prijeteći po okolinu.

"Poznavao sam ga, da je nešto prijetio, nije, ali nije bio 'čist'. Nisam ništa čuo kad se ubistvo desilo, ali su mi komšije rekle da je bio agresivan, vrištao je, a onda presreo vozilo, ubio dijete i nastavio dalje", kaže Dunjić.

Tešović je na više mjesta na regionalnom putu Zavait-Čelebići, koji dalje vodi prema Pljevljima, pravio barikade i pucao na vozila.

Prvi u koga je pucao bio je Radenko Kunarac, sa kojim se poznaje još od djetinjstva. Zaustavio ga je i sa uperenom puškom izveo iz vozila.

Radenko Kunarac

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

"Pucao mi je odmah pored lijeve noge iz puške 'papovke'. Katastrofa kakve su mu oči bile, pogled njegov, vidim da je čovjek 'pukao' skroz", svjedoči Kunarac.

Tešović ga je potom natjerao da odu do njegove kuće, a na tom putu još dva puta je pucao u njega i to u visini grudi.

"Izmiče se dva metra, uperi pušku ponovo u predjelu grudi, drhti mu ruka, da li namjerno ili nenamjerno, promaši me. Dva puta je pucao, ruka je zadrhtala i nije me pogodio", kaže Radenko.

Iz podruma svoje kuće Tešović je uzeo bombe, municiju i jednu minu i natjerao Radenka da ga vozi prema Čelebićima, ali je Radenko uspio da ga ubijedi da nema dovoljno goriva, pa ga je ostavio na putu i pobjegao za Foču, gdje je sve odmah ispričao policiji.

"To je doživotna trauma. Kako te neće potresti kad ti neko prijeti da će te ubiti?! To je trauma nezapamćena, cijelu noć nisam spavao. Neko ti dva puta na grudi prinosi cijev i puca, misliš se hoće li te ubiti, neće li", priča uznemireni Kunarac.

Nakon toga Tešović je na dva različita mjesta pucao na još tri automobila i u jednom od njih usmrtio devetogodišnjeg dječaka.

Jedno vozilo je zaustavio i natjerao vozača da ga odveze u Čelebiće. Uslijedila je filmska potjera i policija ga je ubrzo locirala u Lovačkom domu u Čelebićima, gdje ga je usmrtila zbog pružanja otpora.

U Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju je pohađao ubijeni dječak, danas šok, bol i tuga. Njegov kompletan treći tri razred nije došao na nastavu.

Direktor Škole Jelena Čančar kaže da su šokirani i zatečeni.

"Ovo je za nas kao školu nezapamćeno, da nam se desi ovako nešto i prosto ne znamo ni kako da reagujemo. Željeli bismo na neki način da pomognemo i porodici i našoj djeci, odjeljenju u koje je dječak išao. Oni su tražili odobrenje da ne dođu u školu, jer se osjećaju loše, nisu bili spremni da prisustvuju nastavi i mi smo to odobrili. Ali nije to proces koji traje jedan dan, to će sigurno zahtijevati neki duži rad sa učenicima u smislu kako će to oni prihvatiti i kako će se odraziti na njihov dalji rad u školi", navela je Čančareva.

Ubica je bio duševno oboljelo lice i, prema nezvaničnim informacijama, mnogima u Foči je prijetio da će ih ubiti, a i Radenku je rekao da kod sebe ima spisak tih ljudi.

U Tužilaštvu kažu da osumnjičeni za ubistvo dječaka nikada nije prijavljivan za krivična djela i da nije prolazio kroz njihovu evidenciju.