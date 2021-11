Stanivuković o rušenju "Kajak terase": Banjaluka je iznad svakog pojedinca

Sve velike bitke traju dugo i zahtijevaju mnogo energije. Mnogi su sumnjali i tu borbu nazivali uzaludnom, ali smo istrajali do kraja, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković nakon što je porodica Radišić počela da uklanja ugostiteljski objekat "Kajak terasa".

Najavio je da će sutra u 15 časova na mjestu gdje se nalazi objekat početi sa izgradnjom mini parka i zasađivanjem sadnica.

"Hvala što su ispoštovali zakon. Ono što ne stignu ukloniti do 15 časova, mi ćemo završiti. Rekao sam da će moj treći dolazak značiti rušenje. Izabran sam da radim ono što kažem", rekao je on.

Istakao je da je ovim potezom dokazano da se Grad nalazi iznad svakog pojedinca.

"Oni koji su do juče mislili da mogu sve, danas počinju da ruše svoju imovinu. Počinje razgrađivanje privatne države i to je danas ono što se tamo dešava. Ne likujem, samo želim da Grad bude iznad svakog pojedinačno", rekao je on.

Dodaje da mu ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić duguje izvinjenje.

"Srebrenka Golić me je nazivala tzv. gradonačelnikom i da je sve kako treba, pa ako je tako zašto danas razgrađuju. Danas ona treba da se stidi zbog svih uvreda koje sam pretrpio. Osjećam se kao moralni pobjednik", istakao je on.

Podvukao je da Grad vraća svoju imovinu.

"Danas je svaki Banjalučanin pomalo srećan. Dokazujemo da smo svi u istoj ravni. Borimo se za sistem, danas je zakom pobijedio. Šaljem poruku da niste iznad zakona", rekao je.

Podsjetio je da ovaj proces rušenja "Kajak terase" traje već osam mjeseci.

"Važno mi je reči ljudima da sam se grčevito borio protiv afere. Znao sam da će ovo dugo da traje jer se nepravda ne ispravlja preko noći. Osporavan sam na hiljade načina, govorili smu da skupljam političke poene. Ne skupljam političke poene ako kažem da je nešto izgrađeni na gradskoj zemlji. Činilo se da sam poražen, ali danas ovo govori drugačije" poručio je Stanivuković.