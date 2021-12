Socijalni stanovi i besplatni vrtići: Dvije inicijative fondacije "Udružene žene" čekaju odgovor Grada

Dvije inicijative pokrenute od strane fondacije „Udružene žene“ prije više od pola godine još uvijek čekaju odgovor Grada.

Izvor: Envato

Radi se o socijalnom zbrinjavanju žena žrtava porodičnog nasilja nakon izlaska iz Sigurne kuće i besplatnog korišćenja vrtića za djecu žena korisnica iste.

Projekat je pokrenut još u aprilu ove godine, kada su predstavnice fondacije sastale sa predsjednikom Skupštine grada Mladenom Ilićem.

Predstavnice fondacije pokrenule su inicijativu sa namjerom da žene poslije šest mjeseci boravka u Sigurnoj kući, koliko je regulisano prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, budu stambeno zbrinute u socijalne stanove.

„Prema Zakonu o socijalnom stanovanju koji je nedavno usvojen, svaka lokalna zajednica treba da usvoji lokalnu strategiju i lokalni akcioni plan, na osnovu koga će se raspoređivati socijalni stanovi. Žrtve porodičnog nasilja su prepoznate u tom zakonu kao kategorija, ali još uvijek nije pokrenuta procedura izrade lokalne strategije. Mi očekujemo neku povratnu informaciju, da se uključimo u izradu te strategije i akcionog plana gdje ćemo prioritizirati ovu kategoriju i kako bi mogli ostvariti pravo“, kaže Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene za Mondo.

Socijalni stanovi koji su trenutno na raspolaganju, pravljeni su prvobitno za zbrinjavanje jedne kategorije - a to su izbjegla i raseljena lica.

„Za sada ne postoji registar. Socijalni stanovi koji su na osnovu ovog zakona izdati u prethodnom periodu su bili dodijeljivani isključivo kategoriji raseljenih i izbjeglih lica. Banjaluka još uvijek nema strategiju na lokalnom nivou. U kontekstu Zakona o socijalnom stanovanju treba da se precizira šta je napisano i na osnovu toga napravi neki plan i kako će se to realizovati. To se razlikuje od lokalne zajednice do lokalne zajednice. Neke već imaju određen kapacitet socijalnih stanova. Sada trenutno ne postoje ti stanovi za druge kategorije“, kaže ona.

Na odluku o besplatnom korištenju vrtića za djecu žena korisnika Sigurne kuće takođe se čeka povratna informacija Grada.

„To je otišlo u proceduru, ali još uvijek nismo dobili konkretan odgovor. Ta inicijativa postoji i ona je prepoznata kao jedna od prioritetnih u posljednjih par godina, ali nije nikad došlo do njene realizacije i potrebe da će to biti odobreno. To je u posljednjih par mjeseci aktuelno i svjesni smo da je za to potreban određeni vremenski period, ali sad su vjerovatno neke druge stvari bile prioritetne, tako da nismo još uvijek dobili nikakvu informaciju“, kaže koordinatorica Sigurne kuće, Amela Bašić Tomić za Mondo.

Dodaje da su podnosioci ovih inicijativa svjesni prioritetnijih potreba koje trenutno postoje u Gradu, ali da se nadaju pozitivnom ishodu u skorije vrijeme.

„Postojali su određeni problemi u Gradu Banjaluka koji su bili prioritetniji, tako da ova inicijativa još nije došla na red. To je jedan proces, tako da nismo ni očekivali da će se razriješiti u prvih mjesec-dva dana. Mi se nadamo da će incijativa biti prepoznata i da će se naći u budućim strateškim dokumentima Grada“, zaključuje ona.