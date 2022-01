Sunčano i hladno, oprez zbog poledice na putevima

U BiH će danas biti pretežno sunčano uz malu oblačnost. Žuti meteoalarm za područje FBiH zbog niskih temperatura i vjetra.

U pojedinim predjelima magla će se zadržati duži dio dana, pa će tu biti i hladnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, potom u skretanju na južne smjerove.

Dnevna temperatura vazduha od jedan do sedam, na jugu do 10, a u višim predjelima i mjestima sa maglom od minus jedan stepen Celzijusev.

Jutros je u većini krajeva umjereno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U svim gradovima u Republici Srpskoj jutros je temperatura ispod nule, a najhladnije je u 7.00 časova bilo na Sokocu minus 11 stepeni Celzijusevih.

U Rudom i na Han Pijesku izmjereno je minus 10, na Bjelašnici, u Drvaru i Šipovu minus devet, u Višegradu i Foči minus sedam, u Mrkonjić Gradu, Prijedoru, Sarajevu, Čemernu i Zenici minis šest, u Banjaluci, Doboju, Tuzli, Ribniku i Srpcu minus pet, u Zvorniku, Nevesinju, Novom Gradu i Srebrenici minus četiri, u Bijeljini i Bileći minus tri, na Mrakovici minus dva, u Trebinju, Mostaru tri i Neumu četiri stepena.

Snijega i dalje najviše ima na Han Pijesku 19 centimetara, zatim na Čemernu 10, a u Mrkonjić Gradu, Ribniku, Rudom, Sokocu i Srebrenici je ispod pet centimetara.

Žuti meteoalarm upaljen je danas za veći dio Federacije BiH zbog niske jutarnje temperature vazduha, kao i za područje Foče u Republici Srpskoj zbog pojačanog vjetra.

Za područje Livna prognozirana je temperatura vazduha od minus devet do minus pet stepeni, na prostoru Sarajeva od minus osam do minus pet, a Tuzle od minus sedam do minus četiri stepena Celzijusevih.

Upozorenje na nisku temperaturu na snazi je do 10.00 časova.

Na području Foče žuti alarm biće na snazi cijeli dan zbog mjestimično pojačanog vjetra koji će imati snagu veću od 40 kilometara na čas.

Stanje na putevima

Većina puteva u Republici Srpskoj jutros je prohodna, vozi se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a zbog poledice neophodan je oprez preko prevoja, u višim predjelima i na prilazu mostovima i tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost na širem području Bihaća, kao i na putu Ključ-Sanski Most.

Na lokalitetu "Krupačke stijene" u mjestu Kijevo, opština Trnovo, danas će zbog minerskih radova dolaziti do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu prema enitetskoj granici u periodu od 13.00 do 15.00 časova.

Radovi se izvode na magistralnim putevima Banjaluka-Stari Majdan i u tunelima Čiljegovići na putu Lapšišnica-LJubogošta i Ugar na dionici Crna Rijeka-granica Srpske i FBiH, a otežan je saobraćaj zbog odrona na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje.

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, kao i na putu Bistrica-Podgrab odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog radova na regionalnim putevima Ugljevička Obrijež-Bobetino brdo u rejonu Gornje Čađavice i Šipovo-Novo Selo na granici sa FBiH. Jednom trakom zbog klizišta prolazi se regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Dionicama kojima se kreće prevoz vangabaritnog tereta voziti opreznije i poštovati uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje.

U FBiH se zbog radova u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica tokom saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časova saobraćaj obustavlja. Isti režim u odvijanju saobraćaja je i na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf u tunelu Skela.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Olovo-Kladanj /Olovske Luke/, Jablanica-Mostar /Komadinovo vrelo do mosta Begića i Begovića/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a apeluju da vozači budu maksimalno oprezni i da na put ne kreću bez zimske opreme.

