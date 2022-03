Upozorenje meteorologa: Do petka obilne padavine, crveni alarm za dijelove BiH

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine do petka, 1. aprila.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Kako je navedeno u meteorološkom biltenu, danas se očekuje postepeno jačanje jugozapadnog vjetra. U prvom dijelu dana vjetar umjeren do jak, udari od 40 kilometara na čas do 60 kilometara na čas, u višim predjelima na zapadu i jugu više od 70 kilometara na čas.

Uveče i tokom noći na četvrtak na sjeveru vjetar slabi, a u Hercegovini, na jugoistoku i jugozapadu vjetar jača uz olujne udare i preko 80 kilometara na čas.

Počeće kiša u Hercegovini i na jugozapadu koja u noći postepeno jača. U ovim predjelima se očekuje oko 10 do 30 milimetara kiše.

U biltenu je navedeno da su za sutra najavljene jače padavina na jugozapadu i u Hercegovini. Na zapadu – u regiji Krajine do Banjaluke očekuje se od 20 do 40 milimetara kiše. U predjelu Hercegovine do kraja dana se očekuje oko 70 do 90 milimetara kiše, lokalno od 90 do 120 milimetara kiše po metru kvadratnom.

Najmanje padavina sutra se očekuje na istoku, duž rijeke Drine, i u Semberiji gdje će očekuje manje od 20 milimetara kiše. U Hercegovini i na jugoistoku udari vjetra od 70 do 90 kilometara na čas, u višim predijelima ponegdje i 100 kilometara na čas, dok će na sjeveru vjetar biti slab.

Prvi dan aprila u Hercegovini se očekuje oko 20 do 40 milimetara kiše, u ostalim predijelima manje količine padavina.

Jaka kiša u kratkom vremenskom periodu u Hercegovini u četvrtak može prouzokovati pojavu bujičnih poplava.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda napominju da se za naredni vikend očekuje jače zahlađenje uz prelazak kiše u snijeg, pogotovo na zapadu, kao i da će biti dostavljene dodatne inFormacije o zahlađenju, pojavi snijega i mogućeg mraza.

Zbog najvljenih nepovoljnih vremenskih prilika iz banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno–spasilačke jedinice pozvali su građane Banjaluke da zbog najavljenih obilnijih padavina preduzmu sve mjere i radnje zaštitet lične sigurnosti i imovine.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda su naveli da će pratiti situaciju i svakodnevno izvještavati javnost.

CRVENI METEOALARM

Crveno upozorenje izdato je za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne gdje se večeras i sutra očekuju intenzivne padavine, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije BiH.

Večeras od 22.00 časa do ponoći u četvrtak, 31. marta, očekuje se da će u Hercegovini pasti između 80 i 140 litara kiše po metru kvadratnom, a na jugozapadu Bosne od 50 do 80 litara po metru kvadratnom.

Za crveno upozorenje savjetuju se oprez i djelovanje u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi.

Zbog najavljene vremenske prognoze, mogu se očekivati znatnija ometanja u dnevnoj rutini, a putovanje se savjetuje samo ako je neophodno.