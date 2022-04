Stiže zahlađenje: Naredna tri dana niže temperature i slaba kiša

U Republici Srpskoj će za vikend biti hladnije vrijeme nego prethodnih dana sa slabom kišom, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra ujutru i prije podne biće oblačno sa slabom kišom povremeno. Na jugu će biti suvo i sunčanije.

Tokom dana biće hladnije, oblačno i uglavnom suvo. Vrlo slaba kiša će padati samo ponegdje, a poslije podne i uveče padavine i vjetar postepeno će jačati uz dalje zahlađenje.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab do umjeren sjeverni, poslije podne i uveče jak, u Hercegovini i na planinama uz olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha od osam do 12, na jugu oko 15, a maksimalna od 14 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

U nedjelju, 17. aprila, prije podne će biti oblačno, vjetrovito i hladnije sa slabom kišom, na planinama sa slabim snijegom. Na jugu suvo i sunčanije.

Tokom dana biće hladnije i suvo uz postepeno razvedravanje i pojavu sunčanih perioda.

Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, u Hercegovini uz olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest, na jugu oko 10 stepeni, a maksimalna od osam do 15 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 18. aprila, jutro će biti hladno i suvo, u višim predjelima sa slabim mrazom.

Tokom dana doći će do naoblačenja koje donosi slabu kišu, a u višim predjelima slab snijeg. Slab snijeg će padati i ponegdje u nižim predjelima na istoku.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do pet, a maksimalna od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.