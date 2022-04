Danas toplije i bez kiše, na putevima magla

U BiH će tokom dana biće malo toplije, uz sunčane periode i umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na istoku kasnije popodne i uveče oblačnije uz slabu kišu ponegdje, dok će na jugu Hercegovine biti pretežno sunčano i vjetrovito.

Jutros je na istoku i u višim predjelima na zapadu je oblačno uz slabu kišu ponegdje, a u ostalim predjelima pretežno vedro.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini umjereno jaka bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od sedam do 12 stepeni, u višim predjelima do tri, a maksimalna od 15 do 21, na jugu oko 23, a u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Čemerno četiri, Han Pijesak i Novi Grad pet, Bihać šest, Mrkonjić Grad, Sokolac, Livno, Sarajevo i Bugojno sedam, Bijeljina, Banjaluka, Tuzla i Zenica osam, Doboj devet, Prijedor i Rudo 10, Bileća i Mostar 13, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su mjestimično vlažni, u kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kemenih kosina mogući su odroni, saopšteno je iz Republičkog auto-moto saveza.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Draksenić-Vrbaška jedan-Vrbaška dva na snazi je obustava saobraćaja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Draksenić-Kozarska Dubica-Prijedor i Gradiška-Nova Topola-Laktaši.

Izmijenjen je režim saobraćaja, zbog radova, na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa /Žirovina/, Bijeljina dva-Ugljevička Obrijež, kao i na pravcu Crna Rijeka-Ugar zbog sanacije i farbanja tunela "Ugar".

Režim je saobraćaja izmijenjen je i na dionici Ivanjska-Šargovac, u Trnu na ukrštanju magistralnog puta M-I 101 i regionalnog puta R-480, te na dijelu magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu Čelinac-Ukrina.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta, te na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, Šipovo-entititetska granica /Novo Selo/ i Jezero-Šipovo.

Polučasovne obustave saobraćaja, zbog deminiranja, na snazi su na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, te na putu Brod na Drini dva-Vrba, lokacija Tjentište, opština Foča, od 8.00 do 16.00 časova svaki radni dan.

Usporen je saobraćaj na dionicama Crkvina-Modriča jedan, Šešlije-Johovac i Priboj-Lopare-Čelić, zbog sanacije kolovoza, a, zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 10 tona na mostu Kralja Aleksandra, preko rijeke Lim, na dionici magistralnog puta MII-507 granica Brodar-RS/RSR /Rudo/.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje, zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, automobili saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog klizišta, jednom kolovoznom trakom saobraćaj se odvija na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zbog opasnosti od pojave klizišta zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna između preduzeća Ruding u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Zbog ove zabrane odvijanje putničkog saobraćaja odvijaće se lokalnim putem Modran-Ugljevik Selo, a teretnog preko magistralnog puta Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Na dionici regionalnog puta Vršani-Rača saobraćaj će se odvijati jednom kolovozom trakom zbog sanacije kolovoza uz povremene zastoje.

Prevoz vangabaritnog tereta odvija se na pravcima Brčko-entitetska granica, entitetska granica Podvrsnik-LJubinje-Trebinje-granični prelaz Klobuk, entitetska granica Stanić Rijeka-entitetska granica Karuše, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod i na relaciji Kotor Varoš-auto-put-granični prelaz Gradiška.

U FBiH zbog izgradnje pristupnih puteva i raskrsnice za auto-put A-1, na snazi su obustave saobraćaja, i to od 1.00 do 4.30 časova na magistralnom putu Buna-Počitelj u mjestu Ševaš NJive, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Domanovića.

Radovi se izvode i u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica, u tunelu Skela na putu Jajce-Donji Vakuf i u tunelu Vranduk na dionici Zenica-Nemila.

Aktuelni su radovi i na pravcima Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Kiseljak-Kreševo, Žepče-Zenica /Golubinja/, Ripač-Dubovsko, Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/ i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.