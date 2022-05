Koncertom u Trebinju počela proslava Dana Evrope

Simfonijski orkestar Trebinje večeras je u Muzeju Hercegovine u ovom gradu održao koncert povodom obilježavanja Dana Evrope.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Šef Delegacije EU u BiH Johan Satler, koji je prisustvovao koncertu, izjavio je da nije slučajno Trebinje izabrano da se ove godine u njemu proslavi Dan Evrope, jer je jedno od najljepših mjesta u BiH koje predstavlja kombinaciju prirodnih ljepota i kulturno-istorijskih dobara.

"Vrijednosti na kojima počiva EU su pronalaženje rješenja za prelazak iz rata u mirno stanje, te izgradnja demokratije i vladavine prava", rekao je Satler novinarima, istakavši da su ove vrijednosti važne za BiH.

On je rekao da mu je drago da 75 odsto građana BiH želi da se ova zemlja pridruži EU, te poželio da vlasti u BiH učine sve što je moguće da se to i ostvari, navodeći da čelnici EU rade sve što je do njih.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković rekao je da grad ima priliku da, tokom dva dana obilježavanja Dana Evrope, predstavi aktivnosti i projekte koji su realizovani u prethodnom periodu u saradnji sa institucijama EU.

On je rekao da grad Trebinje ima dosta uspjeha prilikom apliciranja za različite fondove koji su dostupni, a koje finansira EU, te naglasio da je ovaj grad otvorena lokalna zajednica za svakog dobronamjernog pojedinca.

"Trudimo se da sve ideje koje donose ljudi u Trebinju prepoznamo na pravi način i, uz podršku sa lokalnog nivoa, Republike Srpske, ali i u saradnji sa fondovima EU, sve to uspješno realizujemo da bi Trebinje napredovalo", rekao je Bošković.

Na glavnoj pijaci u Trebinju sutra će od 10.00 do 11.00 časova biti predstavljeni tradicionalni hercegovački proizvodi "Ukus Hercegovine" lokalnih proizvođača i korisnika sredstava programa EU u BiH za rast i razvoj privrede.

Povodom obilježavanja Dana Evrope, Kancelarija EU u BiH organizuje niz aktivnosti širom BiH koje slave talente i kulturna bogatstva Starog kontinenta, s posebnim fokusom na mlade u okviru "Evropske godine mladih".