Alarmantna situacija na tržištu ogrijeva u BiH: Cijene skočile 100 odsto, traži se zabrana izvoza

Iz preduzeća "Drvosječa" su zbog sve alarmantnije situacije na tržištu na kojem, kako kažu posluju uz abnormalni rast cijena ogrijeva, uputili hitan dopis na adrese državnih i entiteskih vlasti u Bosni i Hercegovini.

U dopisu kojeg su iz preduzeća uputili na adrese pojašnjavaju da je u odnosu na prošlu godinu cijena ogrijeva skočila za 100 odsto u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su zemlje Evropske unije svoje potrebe sa ogrijevom podmirivale iz Ukrajine, a rat u toj zemlji je izazvao ogromne poremećaje u lancima snabdjevanja.

"Zemlje Evropske unije su se, zbog nemogućnosti dobavljanja drva i ogrijeva iz Ukrajine, okrenuli ka Bosni i Hercegovini, te iz naše države svakog dana izađe 30 do 50 šleperskih isporuka drveta, te 20 do 30 šleperskih isporuka peleta, tj. 500 do 700 tona. Ovo dovodi do toga da je moguće da ogrijeva neće biti dovoljno za tržište Bosne i Hercegovine".

Iz ove kompanije upozoravaju i da javne institucije kao što su škole i bolnice nisu u mogućnosti da nabave odgovarajuće količine potrebnog ogrijeva jer su im budžeti ostali na nivou iz prošle godine, a cijene su višestruko porasle.

Pozvali su Savjet ministara da na hitnoj sjednici donese odluku o obustavi izvoza svih vidova ogrijeva van države izuzev u slučaju da domaće tržište bude podmireno. Tvrde da bi se u slučaju ovakve odluke situacija na domaćem tržištu normalizovala.

Dopis je poslan predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Zoranu Tegeltiji, ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Staši Košarcu, premijeru FBiH, Fadilu Novaliću, predsjedniku Vlade RS, Radovanu Viškoviću, ministru trgovine FBiH, Zlatanu Vujanoviću, ministru energije, rudarstva i industrije FBiH Nerminu Džindiću, ministru energetike i rudarstva RS-a, Petru Đokiću i ministru privrede i preduzetništva RS-a, Vjekoslavu Petričeviću.

