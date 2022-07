Protest građana Sarajeva zbog opšte krize i poskupljenja: Oprostite što postojimo (FOTO, VIDEO)

Veliki broj Sarajlija danas protestuje zbog poskupljenja osnovnih namirnica, goriva i usluga.

Izvor: Samir Jordamović, Anadolija

Sarajlije su se organizovale na društvenim mrežama i izašli na ulicu da iskažu nezadovoljstvo generalnim stanjem u državi i sve većim cijenama prvenstveno goriva, a onda i svega ostalog.

Okupljeni ispred zgrade Parlamenta traže suspenziju i ukidanje akciza na gorivo, a oba ova prijedloga izmjena zakona su, inače, u parlamentarnoj proceduri, ali, kako prenosi Klix, bez političke volje za njihovim usvajanjem.

Na skupu su govorili brojni građani, koji su ukazali na brojne probleme u državi, a na transparentima se mogui pročitati različite poruke vlasti - od "Vratite 500 KM", preko "Stop stranačkim interesima, naprijed narodnim interesima", "Sveopšti protestni skup protiv zuluma i nepravde", do ironičnog "Oprostite što imamo potrebe i što postojimo".

Organizatori skupa su juče objavili zahtjeve:

- Suspenzija akciza za gorivo dok se prosječna cijena u maloprodaji ne vrati na 2.20 KM.

- Obračun PDV-a na cijenu goriva od 2 KM.

- Uvođenje nulte porezne stope na osnovne prehrambene proizvode.

- Smanjiti i ograničiti stope marži na lijekove, prehrambene proizvode, dječiju opremu, pomagala za invalide, pogonska goriva i gradevinski materijal.

- Izmjena Zakona o platama- razdvojiti parlamentarce, ministre i ostale čija primanja su veća od 2,5 puta od prosječne NETO plate. Linearno povećanje plata svima kojima je plata manja od 2,5 puta od prosječne neto plate za minimalno iznos godišnje inflacije. Linearno povećanje penzija i invalidnina za minimalno iznos godišnje inflacije.



- Uvođenje naknade porodiljama u cijeloj državi u visini od 1000 KM.

- Smanjenje stope doprinosa na plate, te povećanje neoporezivog dijela dohotka na iznos od 1000 KM.

- Povećanje dječijeg doplatka u BiH na minimalni iznos od 100 KM.

- Povećanje minimalne plate na 1300 KM u neto iznosu.

- Povećanje naknade za demobilisane borce na 20 KM po mjesecu ratnog staža.

- Adekvatno liječenje djece iz autističnog spektra, to jest tim ljekara od neuropedijatra do genetičara ili da se snose troškovi liječenja u drugim zemljama. Zatim Centar za obrazovanje i osposobljavanje od rane intervencije do zaposlenja uz stručnu podršku, podršku porodici da bi mogla normalno funkcionisati kroz rad i doprinos društvu, a ne kroz socijalna primanja. Prednost pri zapošljavanju. Dopunu člana 69. Zakona o radu FBiH tj. da se precizira naknada plate u iznosu 100%.

