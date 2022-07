Banjaluka: Vraćaju se linije koje su ukinute na početku epidemije virusa korona

U namjeri da se gradski prevoz što više prilagodi potrebama građana, Grad Banjaluka vratiće linije koje su ukinute na početku epidemije virusa korona, a za osnovce koji do škole imaju manje od četiri kilometra subvencionisaće mjesečne karte.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je rekao Stanivuković, Grad će za početak da finansira prevoz za sve osnovce u naselju Ada koji do škole imaju manje od četiri kilometra i koji se ne uklapaju u program resornog ministarstva za plaćeni javni prevoz.

"Tu svakako nećemo stati, djeca iz naselja Ada su prvi koji će dobiti ovu pogodnost, a u narednom periodu ćemo da analiziramo da li je i koliko Grad u mogućnosti da to učini i u drugim mjesnim zajednicama. Želimo da donesemo tu odluku i da Grad to subvencioniše", rekao je on.

Dodao je kako se javni prevoz, uprkos svim izazovima sa kojima se Grad suoačava, opstao te da gradska administracija neće dozvoliti da poskupljenje osjete građani.

"Ostaju i dalje besplatne karte za studente i srednjoškolce za djecu iz porodica sa četvoro i više djece, a već krajem avgusta idemo ka tome da realizujemo našu politiku da penzioneri sa najnižom penzijom imaju potpuno besplatan javni prevoz, dok će ostali imati olakšice. Takođe, za sve one koji plaćaju radničke karte i tu ćemo da se borimo da ni oni ne osjete nikakva poskupljenja, jer je već 90 odsto preduzeća pristalo da plati to za svoje radnike", rekao je on.

Ističe da će Grad vratiti sve linije koje su bile ukinute kada je nastupila pandemija virusa korona.

"Svaki avgust mjesec je isti, svake godine je isto, jer nema djece i zbog toga su linije oduvijek redukovane. Što se tiče nekih drugih linija javnog prevoza, one su ukinute u doba pandemije virusa korona 2019. godine, njih ćemo takođe da vratimo", zaključio je gradonačelnik.

Podsjećamo, gradonačelnik Draško Stanivuković juče je održao sastanak sa prevoznicima sa područja Banjaluke gdje su razgovarali o daljem funkcionisanji javnog prevoza.