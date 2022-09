Neslavni rekorder: Vozio 203 km/h na putu gdje je ograničenje 80

Stacionarni radari za osam mjeseci ove godine snimili su više od 97.000 prekršaja, a najveće prekoračenje brzine evidentirano je u Nemanjinoj ulici u Laktašima, gdje je pri ograničenju od 80 nesavjesni vozač projurio čak 203 kilometra na čas.

Izvor: Vedra Ševčuk, mondo.ba

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova RS, drugi neslavni rekord zabilježen je u Kamičanima kod Prijedora, gdje je vozač na putu, na kojem je takođe ograničenje 80, kazaljku “zakucao” na 193 kilometra na čas.

"Od januara do kraja avgusta za počinjene prekršaje evidentirane stacionarnim radarskim sistemom izdata su ukupno 97.182 prekršajna naloga i podneseno 25 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka", naveli su iz MUP-a.

Dodali su da su trenutno u funkciji stacionarni radari u okviru novog sistema u Banjaluci, Laktašima, Prnjavoru, Prijedoru, Novom Gradu, Kostajnici, Oštroj Luci, Kozarskoj Dubici, Kotor Varošu, Kneževu, Čelincu, Trebinju, Gacku, Nevesinju, Ljubinju i Bileći. Iz MUP-a su naveli da je u toku uspostavljanje stacionarnih radara i u drugim lokalnim zajednicama, a plan je da ih bude postavljeno oko stotinu.

Dodali su da su postavljeni na lokacijama koje su prema analizama bile mjesta najčešćih saobraćajnih nesreća u određenoj lokalnoj zajednici.

"Osnovna funkcija ovih stacionarnih radara, odnosno crnih stubova sa svjetloodbojnom trakom jeste prevencija, to jeste da vozači kretanje prilagode zakonskim propisima", istakli su iz MUP-a, prenosi "Glas Srpske".

Vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović kaže da i dalje ima nesavjesnih vozača, zbog čega je potrebno konstantno skretati pažnju na to kakve posljedice brza vožnja može imati.

"Na ponašanje učesnika u saobraćaju utiče strah od kazne i to da vas je neko ubijedio da to nije dobro, a tu kampanje igraju glavnu ulogu. Represivne mjere moraju pratiti i preventivne kampanje. Tu ne treba žaliti novac kako bismo doprli do što većeg broja vozača", dodao je Radović.

Smatra da je postavljanje stacionarnih radara pun pogodak za bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

"Brzina je najčešći uzrok saobraćajnih nesreća i to najtežih, sa poginulim i teško povrijeđenim. Instaliranje stacionarnih radara, koliko god se vozači ljutili zbog kazni, dobar je potez, jer oni spasavaju živote", rekao je Radović.