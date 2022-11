"Elektrokrajina": Većina kotlovnica prešla na struju, mogući prekidi u isporuci električne energije

Čak oko 80 odsto kotlovnica koje zagrijavaju stanove u stambenim zgradama u Banjaluci prešlo je sa drvne sječke i peleta na struju.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Ovo upozoravaju u "Elektrokrajni" a.d. Banjaluka koji se pribojavaju opterećenja mreže u predstojećem zmskom periodu kada temperature budu niže.

"Elektrokrajina nema podatke o broju korisnika koji su od ove sezone počeli da koriste električnu energiju za zagrijavanje i dogrijavanje stambenih prostora, jer velika većina korisnika mijenja energente po svom izboru bez bilo kakvog obavještenja operatora distributivnog sistema. Međutim, od zajednica etažnih vlasnika iz Banjaluke koje imaju interne sisteme za grijanjem stanova i poslovnih prostora (kotlovnice) na pelet ili drvnu sječku, kao i od samih vlasnika tih kotlovnica, saznajemo da se od ukupno 7.000 korisnika kotlovnica između 5.000 i 6.000 odjavilo sa istih i prelazi na grijanje uređajima na električnu energiju", upozoravaju Elektrokrajina a.d. Banjaluka.

To znači da je sigurno 80 odsto kotlovnica koje su sve do ove sezone koristile drvnu sječku ili pelet prešle na struju. Ovdje treba napomenuti da u jednoj zajednici etažnih vlasnika ima bar 20 potrošača.

Zgrade sa centralnim kotlovnicama i drugim oblicima neelektričnog grijanja nisu, kako napominju, elektronergetski projektovane za grijanje svih stambenih i poslovnih jedinica na električnu energiju.

"Prelazak čitavih zgrada i naselja na grijanje električnom energijom bi gotovo sigurno doveo do preopterećenja mreže, što bi za posljedicu imalo često iskakanje osigurača u trafo-stanicama, uz veliku mogućnost pregorijevanja elektro instalacija u zgradama, kao i priključnim podzemnim kablovima (od trafo-stanica do zgrada). Sve nevedeno bi dovelo do čestih prekida u isporuci električne energije tih zgrada i naselja, a time i problema sa zagrijavanjem stambenih i poslovnih prostora", upozoravaju iz Elektrokrajine, piše Srpskainfo.

"Elektrokrajina" zajedno sa „Elektroprenosom BiH“ prati aktuelnu situaciju i provodi aktivnosti na obezbjeđenju kontinuiranog napajanja potrošača na svom distributivnom području. Zbog očekivanog rasta potrošnje električne energije u zimskom periodu, „Elektroprenos BiH“ je pristupio zamjeni transformatora u pojedinim visokonaponskim (110 kV) trafostanicama, dok "Elektrokrajina" kontinuirano nadzire opterećenje srednjenaponske mreže i operativno reaguje u slučaju preopterećenja i kvarova na mreži.

Poskupljenje u najavi

Upravo zbog sve većeg broja korisnika koji električnu energiju koriste za grijanje je pokrenuta procedura drugačijeg obračuna potrošnje struje. Namjera je da se po većim cijenama plaća preko 500 potrošenih kilovata, jer se smatra da je to gornji prag potrošnje za osnovne potrebe. Inicijativa je u proceduri u Regulatornoj komisiji za energetiku RS i očekuje se da će dati zeleno svjetlo kako bi se novi obračun počeo primjenjivati u narednoj godini.

Rekord u januaru 2017. godine

Elektrokrajina a.d. Banjaluka je najveće distributivno preduzeće iz sistema Elektroprivrede RS u čijoj nadležnosti je više od polovine ukupnih potrošača u Srpskoj.

Na elektrodistributivnom području "Elektrokrajine", zaključno sa 31.10. 2022. godine, ima 247.459 korisnika mreže iz kategorije domaćinstava, a kojih je na kraju prošle godine bilo 244.344.

U oktobru ove godine su potrošili 68,7 GWh elektrčne energije, dok je u oktobru 2021. godine potrošnja domaćinstava iznosila 73,4 GWh. Razlog za manju potrošnju je jednostavan- toplo Miholjsko ljeto gotovo bez kapi kiše.

Najveća potrošnja električne energije bila je u januaru 2017. godine kada su domaćinstva potrošila 91,6 GW/h električne energije. Tog mjeseca temperatura je bila stalno ispod nule.