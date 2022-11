Liječenje pčelinjim proizvodima u RS: Osnovano udruženje, u planu i škola apiterapije

Članovi novosnovanog Udruženja apiterapeuta Republike Srpske najavili su da će im jedna od inicijativa biti zahtjev nadležnim ministarstvima da se pčelinji proizvodi proglase pomoćnim ljekovitim sredstvima.

Izvor: Snežana Tasić, Srna

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja Brane Končar rekao je da im je poenta na apiterapiji, odnosno liječenju pčelinjim proizvodima i pčelinjim otrovom.

"Imamo ozbiljne ambicije da osnujemo školu apiterapije. Riječ je o ciklusu koji traje godinu dana, uglavnom vikendom, osim u vrijeme kada je aktivnost u pčelinjacima", rekao je Končar.

On je dodao da imaju i druge ambicije koje znatno prevazilaze ono što je u toj oblasti.

"Imamo primjer iskustva Slovenije, gdje su oni u šifrarnik djelatnosti naveli i zvanje i profesiju apiterapeut. Tu naravno trebaju određena odobrenja nadležnih ministarstava i to je ozbiljna stvar jer će tako građanima biti više dostupne informacije o ljekovitim svojstvima pčelinjih proizvoda, a prvenstveno pčelinjeg otrova", rekao je Končar.

On je potvrdio da je na izbornoj skupštini učestvovalo deset članova od kojih su tri licencirana apiterapeuta, a svi učesnici su se na neki način bavili pčelama ili im je bila potrebna pomoć u obliku pčelinjih proizvoda ili uboda.

"Jedna od inicijativa sa kojom ćemo ići prema nadležnim ministarstvima je da se pčelinji proizvodi proglase pomoćnim ljekovitim sredstvima i kada ostvarimo to što su Slovenci ostvarili da imamo diplomu odgovarajuće škole da smo apiterapeuti, onda bi logično bilo da se može vršiti i privatna praksa", rekao je Končar.

On je dodao da postoje podaci da u Rusiji ima više od 50 klinika koje se bave apiterapijom i tu je i najviće dostignuti naučni nivo, kao i da su još 1959. godine proglasili da se pčelinjim otrovom može liječiti više od 15 bolesti.

"Ako to što planiramo uspijemo da ostvarimo, a nema razloga da to ne bude, to će biti velika stvar jer imamo puno bolesti gdje je konvencionalna medicina potpuno nemoćna, a to su, prije svega, multipla skleroza i Parkinsonova bolest, veliki broj drugih autoimunih, kardiovaskularnih i reumatskih bolesti i dijabetesa", naveo je on.

Končar, koji je dugogodišnji pčelar i licencirani apiterapuet, je pčelinji otrov prvi put upotrijebio na sebi.

On je dodao da u njemu ova ideja tinja još od 2006.godine, kada se posvetio proučavanju literature i sada se apiterapijom bavi gotovo svakodnevno.

Kao istraživač iz oblasti apiterapije i liječenja pčelinjim otrovom, dobitnik je međunarodne licence iz Slovenije, zahvaljujući kojoj bogata znanja iz te oblasti može primijeniti i u zemljama Evropske unije.

Na konstitutivnoj sjednici održanoj juče usvojen je statut koji definiše programske ciljeve i osnovnu djelatnost udruženja, a formirani su svi organi koji su potrebni po Zakonu o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Za predsjednika Udruženja apiterapeuta Republike Srpske izabran je Borislav Bojić.

(Srna)