Banjaluka dobila Štab za energetsku krizu: "Eko toplanama" preporučeno da pojačaju grijanje za pet odsto (FOTO)

Grad Banjaluka formirao je Štab za energetsku krizu čiji će zadatak biti da na osnovu stvarnog stanja ponudi najefikasnija rješenja za prevalizaženje izazova sa grijanjem u Banjaluci, saopšteno je danas iz Gradske uprave.

Izvor: Grad Banjaluka

Štab je formiran nakon vanredne posjete "Eko toplanama" tokom koje je ustanovljeno da isporuka toplotne energije nije zadovoljavajuća, Štab je održao prvu sjednicu i donio određeni set mjera.

"Morali smo ekspresno reagovati zato što „Eko toplane“ griju oko 21.000 korisnika, što poslovnih što privatnih. Uvjeren sam da će se stanje već danas poboljšati i da će to građani osjetiti", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković na sjednici štaba.

Zatraženo je da svih deset kotlova „Eko toplane“ budu u maksimalnom kapacitetu i da se isporuka toplotne energije poveća minimum za pet odsto kako bi se dostigao predviđeni standard.

"Sada se isporučuje pet odsto manje energije u odnosu na ono što bi trebalo da bude u skladu sa normativima. To je dovoljno da ljudi budu nezadovoljni. Morali smo da vidimo zašto se to dešava", kazao je gradonačelnik.

Istakao je da je i broj reklamacija na grijanje u novembru bio najveći do sada i da je iznosio blizu 1.400.

"To je neprihvatljivo za Grad. Analizarili smo to i vidjeli koji su to načini da stanje momentalno bude bolje i kvalitetnije. Tamo gdje smo radili distributivnu mrežu i imali određene radove ili gradili novu mrežu nema razloga da ne bude kvalitetno grijanje, a tamo gdje je uvijek bio izazov potrudićemo se da napravimo određen pomak. Uvjeren sam da će već danas biti poboljšanje", rekao je Stanivuković.đ

Svaka pritužba će biti provjerena na licu mjesta

Najavio je da će Grad formirati posebnu Komisiju koja će zajedno sa predstavnicima „Eko toplana“ na svaku pritužbu građana izaći na lice mjesta i provjeriti razloge zašto je temperatura manja i kako da se stanje popravi.

"Utvrđeno je i da jedan dio sječke nije zadoovoljavajućeg kvaliteta, što se ne smije dešavati. Uvidjeli smo određene propuste zbog čega će doći i do promjena članova upravnog odbora s jedne strane, a s druge strane u upravi preduzeća moraće participirati veći broj ljudi iz Grada kako bismo imali veću kontrolu. Takođe, potrudićemo se i da bonifikacija bude pravičnija, a sve dalje informacije i saopštenja u vezi sa kvarovima moraće se raditi u konsultaciji sa Gradom", naglasio je gradonačelnik Stanivuković.

Napomenuo je da Štab za energetsku krizu neće biti samo Štab koji će pratiti situaciju u vezi sa grijanjem u gradu, nego će sagledavati i efekte svjetske krize, za koje se Grad trudi da ih ublaži kroz više programa podrške sugrađanima.

Štab će se opet sastati za sedam dana, kako bi sagledao efekte donesenih mjera.

Kresojević: Neophodna rekonstrukcija mreže

Gradski menadžer Bojan Kresojević takođe je napomenuo da je Štab za energetsku krizu formiran u cilju preduzimanja jasnih koraka kako bi se poboljšalo grijanje u gradu.

"Broj reklamacija odražava kvarove na mreži koji su rezulat stare i loše mreže i to je podsjetnik da je u Banjaluci potrebno izvršiti rekonstrukciju mreže toplovoda i vrelovoda, kako bi građani dobili ono što zaslužuju", poručio je on.

Druga strana priče, kako je pojasnio - je nedovoljna količina proizvedene energije u datim teškim uslovima u kojima se nalazi mreža kako bi građani dobili kvalitet grijanja koji zaslužuju.

"Zbog toga smo identifikovali da je 5,7 odsto pad isporučene energije u odnosu na prošlu godinu i na osnovu toga je formiran Tim koji će na poziv korisnika izaći, utvrditi izmjerenu toplotnu energiju odnosno temperaturu i porediti na osnovu prethodnih iskustava. Na taj način ćemo stimulisati i kontrolisati „Eko toplane“ da isporučuju toplotnu energiju u skladu sa onim što je rađeno do sada ili bolje", naveo je Kresojević.

Naglasio je da je neophodno da Skupština Grada donese odluku o rekonstrukciji mreže, te da će gradska admistracija opet predložiti odluku koja znači bolje grijanje.