"Ja vozim, oni pišu": Rekorder po neplaćenim saobraćajnim kaznama, državi DUŽAN 280.000 KM

Iako će mnogi pomisliti da je rIJeč o bahatosti, iza svega se, zapravo, krije potresna priča.

Izvor: YouTube/screenshot/UNA TELEVIZIJA

Muškarac iz Sarajeva postavio je rekord po broju neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje pa je sada državi dužan vrtoglavih 280.000 maraka. Faruk Jazvin je apsolutni rekorder po neplaćenim saobraćajnim kaznama u BiH.



Njegovo ime zbog toga je često u žiži javnosti, na naslovnicama portala, novina... Dug iz godine u godinu raste, a on je objasnio zašto je to tako. U svojoj priči ovaj Sarajlija kaže da mu je obraz čist i otkriva da je sve počelo prije 24 godine kada je naučio da vozi automobil, ali vozačku dozvolu nikada nije dobio.

"Počelo je sve neke 1998. godine, kada sam počeo da vozim. I danas vozim, naučim testove i odem na ljekarski i ne mogu da prođem zbog moje distrofije mišića. Nisam uspio da naiđem na razumijevanje da dobijem taj dokument, koji bih volio sad da imam i volio bih da imam vozačku", kaže Faruk.

Kako kaže, drugih prekršaja nema, osim što nema vozačku i vozi neregistrovani automobil, a on mu je neophodan.

"Moja prodavnica odavde je jedno 500 metara, ja sa svojom distrofijom ne mogu, a supruga sa šizofrenijom ne može još gore. Znači ako ne odemo sa autom moramo nekoga da zamolimo, za taksi pare nemaš uvijek", govori on.

Želi da dobije priliku da polaže testove, koje kako kaže, napamet zna, i da dobije ljekarsko uvjerenje.

Izvor: Youtube/Printscreen/UNA TELEVIZIJA

"Od tri moguća pečata mi treba samo jedan i završeno. Mogao sam da je kupim, ali nisam htio, to je krivično djelo. To neko falsifikovanje dokumenata, neću ni to. Imao sam ponuda, ali ne želim. Čistog obraza vozim i voziću", kaže Sarajlija.

Ne krivi ni državu ni policiju, svi rade svoj posao, kaže Jazvin.

"Svi su strašni momci, rade svoj posao. Ja vozim, oni pišu. Ja vozim, oni pišu. Tim ljudima se nema šta reći. Ne dao Bog da ih nema", rekao je on.

Iz MUP-a Sarajevske županije zatražili su dopuštenje da Faruku oduzmu automobil kojim je počinio prekršaje, ali opštinski sud za to još nije dao saglasnost.

(MONDO/UNA TV)