Neradni dan danas i u ponedjeljak: Evo kad i kako rade prodavnice, klubovi, kafići...

Gradska uprava Banjaluke neće raditi danas i u ponedjeljak, 9. januara, zbog obilježavanja božićnih praznika i Dana Republike Srpske.

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane u eventualnim hitnim slučajevima biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara, navodeći kao primjer smrt lica čiji je upis u matične knjige umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH.

Iz Gradske uprave saopšteno je da je matičare moguće kontaktirati 6. i 9. januara od 8.00 do 13.00 časova na broj telefona 051/244-444.

Na Dan Republike Srpske - 9. januara na području Banjaluke od 00.00 do 24.00 časa radiće pekare, dragstori i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpama, a od 8.00 do 21.00 čas trgovine na malo pogrebnom opremom.

Ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, za vrijeme praznika mogu raditi duže u odnosu na uobičajeno radno vrijeme sve do 28. januara, u skladu sa zaključkom gradonačelnika.

Svi ugostiteljski objekti, uključujući objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, mogu raditi neograničeno na Božić i 14. januara.

Noćni klubovi mogu raditi od 19.00 do 4.00 časa i od 19.00 do 5.00 časova vikendom. Saloni za posebne prilike (svadbeni i slično) mogu raditi od 7.00 do 4.00 časa.

(Srna)