ZABRINJAVAJUĆE: Svaki drugi stanovnik Srpske umre od kardiovaskularnih bolesti

Svaki drugi stanovnik Republike Srpske, ali i u regionu umire od kardiovaskularnih bolesti, zbog čega treba obratiti pažnju na faktore rizika, rekao je sinoć profesor doktor Branislav Mihajlović na predavanju o zdravlju, koje je održano u Derventi.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Mihajlović je ukazao da postoje faktori rizika na koje se može, kao i oni na koje se ne može uticati, kao što je starost.

"Možemo uticati na ono što proističe iz našeg ponašanja, a to su ishrana, pušenje, konzumiranje alkohola, fizička aktivnost", rekao je Mihajlović novinarima.

Mihajlović je savjetovao da se svako jutro kvalitetno doručkuje, a da se kafa i alkohol zamijene čajem.

"Treba da redovno spavamo šest do sedam časova i to od 23.00 časa. Možemo piti što više vode, fizičke aktivnosti, malo manje jesti i hodati i to će dovesti do rezultata i poboljšanja zdravlja", rekao je, između ostalog, Mihajlović tokom predavanja.

Predavanje je održano u prostorijama Centra za kulturu Derventa, u organizaciji ove ustanove i u saradnji sa Centrom za biomedicinu iz Banjaluke.

(Srna)