Dogovor sa sastanka: Novac od Grada biće direktno uplaćen na račune penzionera

Na današnjem sastanku predstavnika Gradske uprave, udruženja penzionera i rukovodstva Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS odlučeno je da penzionerima u Banjaluci jednokratna novčana pomoć bude uplaćena direktno na račun.

Izvor: Grad Banjaluka/ Aleksandar Čavić

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kaže da su se svi učesnici sastanka usaglasili o najvažnijim tačkama.

"Prva poruka sa ovog sastanka jeste da smo se svi usaglasili, i penzioneri, i Grad i potpredsjednik Skupštine Grada, da ta podrška ide direktno penzionerima. Postoji izazov što je to i dalje u budžetu kao stavka za Elektroprivredu i kako to sada realocirati, a da bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Dakle, danas smo došli do određenih zaključaka, ali naši pravnici će to sve precizno definisati tokom dana i tim povodom sutra ćemo održati novi sastanak", rekao je Stanivuković.

Kako je istakao, želja i namjera gradske administracije jeste da podrška ide direktno penzionerima i u maksimalnom iznosu.

"Želimo da sve definišemo i potpuno precizno informišemo penzionere o načinu i datumu isplate. Naša želja je da to bude tokom ovog mjeseca", poručio je on.

Dodao je da ostaje da se sa nadležnim institucijama Fondom PIO i Poštama Srpske sklope određeni sporazumi o načinu i vremenu isporuke sredstava penzionerima.

Podsjetio je da u budžetu podrška penzionerima stoji kao stavka podrške Elektroprivredi, koja je imala svoju genezu skoro cijelu godinu dana.

"Dakle, nama ta podrška stoji kao grant Elektroprivredi gdje se od Grada traži da sredstva uplati Elektroprivredi, a onda to preduzeće kroz vrijeme odbija sa računa brojila koji svaki penzioner doznači Gradu. Takvom nečemu se protivimo skoro godinu dana i u tome imamo jednoglasnu podršku penzionera. Kao gradonačelnik sam na rebalans uložio amandman da sa Elektroprivrede ide na stavku koja se zove doznaka pojedincima, dakle svakom penzioneru, ukupno za njih 41.493", rekao je on.

Predsjednik banjalučkog Udruženja penzionera Zoran Uletilović rekao je da će se sutra znati konačan stav o načinu isplate jednokratne novčane pomoći od 100 KM i da je saglasan da se isplati na tekuće račune penzionera.

"Neke stavove smo priveli kraju na obostrano zadovoljstvo penzionera da će im pomoć biti isplaćena na račune, a ne za potrošnju električne energije. Gradonačelnik će danas sa timom sagledati mogućnosti, a sutra bi trebalo da imamo konačan sastanak i stav kako izvršiti uplatu", rekao je Ultetilović.

Potpredsjednik Skupštine Grada, Saša Čudić rekao je da izražava određenu dozu optimizma da se ide ka konačnom rješenju ovog pitanja.

"Ono što je danas naznačeno jeste da se sredstva doznače na račune penzionera, što je od početka bio njihov zahtjev. Ono pri čemu ostajemo jeste stav da se isplati po stotinu KM. Danas sam od strane predlagača odnosno gradonačelnika informisan da postoje određene formalno pravne i tehničke prepreke, ali ukoliko je za realizaciju takve odluke potrebno, spremni smo da održimo i vanrednu sjednicu Skupštine", kazao je Čudić.