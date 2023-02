Kresojević: Neće biti rušenja mosta u Motikama, nema razloga za protest

Gradski menadžer Bojan Kresojević poručio je da je dogovoreno sa mještanima Motika da se stari most na putu prema tom naselju ne uklanja dok se ne pronađe optimalno rješenje.

Izvor: Grad Banjaluka

"Ono što je dogovoreno i što je najvažnije za građane, jeste da se ne ide u rušenje postojećeg mosta dok se ne nađe optimalno rješenje i dok tu odluku ne donesemo zajedno sa mještanima", kazao je on.

Gradski menadžer, koji je juče sa saradnicima bio na terenu i razgovarao sa mještanima Motika i Petrićevca, kazao je da je ta komunikacija išla u pravcu da su to sredstva Grada, koja će biti usmjerena za poboljšanje infrastrukture koja najviše doprinosi kvalitetu života stanovnika tih naselja, te da je ključno da sve odluke koje se donesu budu u njihovom interesu, odnosno da oni budu zadovoljni tim odlukama.

"Predložili smo im opciju da se nađe rješenje da se most ne uklanja sve do momenta dok ne nađemo najbolji način za odvijanje saobraćaja. Da li je to privremeni most ili neko drugo rješenje, to je nešto što stručanjaci treba da kažu. Takođe treba da vidimo koliko to košta, jer Skupština Grada je usvojila ograničena sredstva i s obzirom na to da taj projekat želimo da završimo što prije, moramo da vodimo računa i o tome", kazao je gradski menadžer.

Podsjećamo, mještani Motika i dijela Petrićevca,su sinoć i jutros izašli na ulicu, u znak protesta protiv najavljenog rušenja mostića u Ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića, u okviru rekonstrukcije dijela ove ulice. Oni nisu dozvolili rušenje koje je najavljeno za danas, tražeći da se prethodno izgradi adekvatan alternativni prelaz, preko kojeg bi mogli prelaziti i ljudi i automobili.