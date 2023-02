Oblačno i bez padavina, saobraćaj otežan zbog snijega

U BiH tokom dana biće oblačno i pretežno suvo, a slab snijeg će provijavati samo još na jugoistoku i ponegdje na zapadu.

Dnevna temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od minus tri stepena.

Tokom popodneva i večeri snijeg će ponovo jačati na istoku uz manji porast snježnog pokrivača.

Na jugu se povremeno očekuje kiša.

U noći prestanak padavina, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je oblačno sa snijegom, u Hercegovini sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Kalinovik i Mrakovica minus četiri, Drinić minus dva, Drvar minus jedan, Sarajevo, Bihać, Tuzla, Gacko i Zvornik nula, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Višegrad jedan, Bileća i Mostar četiri stepena Celzijusova.

Visina snježnog pokrivača: Drinić 38 centimetara, Han Pijesak i Sokolac 37, Višegrad i Rudo 30, Kalinovik 28, Srebrenica 27, Nevesinje 25, Mrkonjić Grad 21, Kneževo 20, Šipovo 19, Čemerno 17, Novi Grad 14, Foča i Ribnik 12, Banjaluka i Gacko 10, Bijeljina devet, Doboj šest, Prijedor i Srbac pet, Zvornik četiri centimetra.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija otežano zbog ugaženog ili raskvašenog snijega na kolovozu, te vozačima iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske savjetuju da opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Vozačima se posebna pažnja skreće na puteve u istočnim krajevima Srpske, posebno koji vode koji od Sarajeva ka Palama, Višegradu, Zvorniku, Foči, Gacku, Nevesinju, Čajniču.

Pojačana pažna je neophodna i na putevima Banjaluka-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Teslić, Banjaluka-Mrkonjić Grad-Mliništa,Šipovo-Novo Selo.

U ostalim krajevima kolovozi su mokri i klizavi, a dodatne poteškoće vozačima pričinjava magla po kotlinama, odroni u usjecima, kao i moguća srušena stabla i granje na kolovozu.

Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano jednom saobraćajnom trakom, kao i na na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prekaz Hum /Šćepan Polje/ putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog klizišta saobraćaj se odvija usporeno i postavljena je saobraćajna signalizacija.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina dolaziće do izmjene u režimu saobraćaja jer je u toku postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", a izmjenjen je režim saobraćaja i na putu Lapišnica-LJubogošta zbog radova u tunelu "Čeljigovići".

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

IZ AMS-a navode da je zbog opasnosti od pojave klizišta na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

U Banjaluci će dolaziti do obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici kralja Alekasnadra Prvog Karađorđevića na mostu preko Široke rijeke u Rakovcu prema Motikama zbog uklanjanja starog i izgradnje novog mosta, kao i izmjene režima saobraćaja u Ulici kralja Aleksandra Prvog Krađorđevića na dijelu od garaža "Pavlović tursa" do raskrsnice sa Ljevčanskom ulicom, sve do 6. juna. od 8.00 do 17.00 časova.

Na putevima u FBiH zbog ugaženog snijega otežano je saobraćanje na svim dionicama preko planinskih prevoja, posebno na putevima Priluka-Glamoč-Mlinište-Ključ, Travnik-Donji Vakuf /Komar/, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje /Makljen/.

Vozačima se skreće pažnja i na puteve Bugojno-Kupres /Koprivnica/, Olovo- Kladanj /Karaula/, Srednje-Olovo /Nišići/ Bosanski Petrovac-Drvar /Oštrelj/ i Bosanski Petrovac-Ključ /Lanište/.

Na dionicama preko prevoja neophodno je korištenje lanaca za teretna vozila. U jugozapadnim krajevima dodatne probleme stvara i jak vjetar koji formira sniježne nanose.

Na dionici Posušje-Jablanica /Blidinje/ zabrana je kretanja za teretna vozila.

Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i obavljaju neophodne intervencije, ali snijeg koji i dalje pada, te jak vjetar, znatno otežavaju njihov rad.

Iz AMS-a Srpske apeluju da je obavezno poštovanje saobraćajnih propisa, jer su učestali i odroni na brojnim dionicama, a može biti i granja i srušenih stabala na putevima.

Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj, vjetra i snijega, na graničnom prijelazu Izačić-Ličko Petrovo Selo zabranjen je saobraćaj za sve kategorije vozila.

Na ostalim graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

