Оgrada na ulazu u Gospodsku, mijenja se izgled Srpske ulice u centru Banjaluke (FOTO)

Od danas će biti obustavljen saobraćaj u dijelu Srpske ulice i Trga srpskih vladara u samom centru Banjaluke zbog radova na izgradnji pješačkih platformi.

Od 23. januara do 4. marta u od 9 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na dijelu ispred Gradske uprave (Trg srpskih vladara) i Srpskoj na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića (ispred Gradske uprave) do Ulice Ivana Franje Jukića, zbog izvođenja radova na izgradnji pješačke platforme.