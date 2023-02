Snijeg i danas otežava saobraćaj: Najviša temperatura do pet stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti oblačno i pretežno suvo, a vrlo slab snijeg provijavaće samo ponegdje na zapadu i na istoku u višim predjelima.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Na jugu će se djelimično razvedriti i biće sa sunčanim periodima i toplije.

Dnevna temperatura vazduha iznosiće od jedan do pet stepeni, na jugu do 15, u višim predjelima od minus dva.

Uveče će uslijediti novo naoblačenje od juga i zapada, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je oblačno, pada slab snijeg, a u Hercegovini slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Drinić, Kalinovik i Bjelašnica minus tri, Livno minus dva, Sarajevo i Drvar minus jedan, Banjaluka, Gradiška, Zvornik, Bijeljina, Bugojno i Tuzla nula, Bihać, Zenica, Višegrad, Doboj i Gacko jedan, Bileća i Mostar pet, a Neum sedam stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača: Mrakovica 48 centimetara, Drinić 47, Han Pijesak 42, Kalinovik i Sokolac 35, Čemerno 34, Nevesinje 30, Srebrenica 29, Kneževo i Mrkonjić Grad 23, Šipovo 20, Višegrad 18, Rudo 17, Ribnik 13, Novi Grad 11, Gacko 10, Doboj osam, Banjaluka, Bijeljina i Foča sedam, Zvornik dva, Srbac jedan centimetar.

Stanje na putevima

Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ je prohodna, kolovozi su mokri i klizavi, a u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj se odvija otežano i usporeno zbog ugaženog ili raskvašenog snijega, naveli su iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Zbog niske jutranje temperature iz AMS-a vozače upozoravaju i na poledicu.

Posaben oprez potreban je na putnim pravcima - Karanovac-Kneževo-Turbe i Kotor Varoš-Kneževo, Vlasenica-Han Pijesak, preko Han Pogleda, Trnovo-Foča /Rogoj/, Gacko-Tjentište /Čemerno/ i Pale-Jahorina, kao i šire područje Romanije.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina vozači se upozoravaju na učestale odrone i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Regionalni put Klanci-Ulog, preko prevoja Morine, zbog sniježnih smetova je neprohodan.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina dolaziće do izmjene u režimu saobraćaja jer je u toku postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", a zbog radova u tunelu "Čeljigovići", na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Iz AMS-a navode da je zbog opasnosti od pojave klizišta na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prekaz Hum /Šćepan Polje/ putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

U Banjaluci će dolaziti do obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici kralja Alekasnadra Prvog Karađorđevića, na mostu preko Široke rijeke u Rakovcu prema Motikama, zbog uklanjanja starog i izgradnje novog mosta, kao i izmjene režima saobraćaja u Ulici kralja Aleksandra Prvog Krađorđevića na dijelu od garaža "Pavlović tursa" do raskrsnice sa LJevčanskom ulicom, do 6. maja od 8.00 do 17.00 časova.

U FBiH na snazi je zabrana na putevima od Tomislavgrada prema Posušju, Livnu i Šuici za teretna vozila zbog zimskih uslova za vožnju.

Zbog ugaženog snijega otežano je saobraćanje na dionicama preko pojedinih planinskih prevoja - Priluka-Glamoč-Mlinište-Ključ, Livno-Šuica-Kupres, Novi Travnik-Bugojno /Rostovo/, Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar-Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac-Ključ /Lanište/ i Gacko-Tjentište.

Na ovim dionicama preporuka je korištenje lanaca za teretna vozila. Na dionici Posušje-Jablanica /Blidinje/ zabrana je kretanja za teretna vozila.

U jugozapadnim krajevima dodatne probleme stvara i jak vjetar koji formira snježne nanose. Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i obavljaju neophodne intervencije, ali snijeg koji i dalje pada, te jak vjetar, znatno otežavaju njihov rad.

Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj, vjetara i snijega, na graničnom prelazu Izačić-Ličko Petrovo Selo zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(SRNA)