Na put samo ako morate: Zbog snijega poseban oprez na OVIM DIONICAMA

Upozorenje iz AMS RS

Izvor: LeManna/iStockphoto

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je večeras vozače da u višim planinskim predjelima i preko prevoja pada snijeg koji se zadržava na kolovozu i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Vozačima se posebno skreće pažnja na dionice Mrkonjić Grad-Mliništa, Vlasenica-Han Pijesak preko Han Pogleda, Trnovo-Foča preko Rogoja, Gacko-Tjentište preko Čemerna i Pale-Jahorina.

U četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu BiH umjeren do pojačan, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 7, dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

Prema podacima federalnog HMZ u petak 17. marta očekuje nas sunčano vrijeme. Vjetar slab, veći dio dana, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 °C.



U subotu takođe sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 6, dnevna od 12 do 18 °C.



U nedjelju 19.03.2023., jutro sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren na sjeveru BiH sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 14 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku do 22 °C.

(MONDO)