Zvanično produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Banjaluci

Zaključkom gradonačelnika Banjaluke, za vrijeme priprema i održavanja teniskog turnira "Srpska open" – u periodu od 7. do 30. aprila 2023. godine, biće produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima na području grada.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće, smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, moći će da rade u periodu od sedam ujutru do jedan čas iza ponoći, radnim danima, a do dva ujutru vikendom.

Oni koji imaju oznaku kvaliteta "zlatna kašika" biće otvoreni za jedan čas duže i radnim danima i vikendom.

Radno vrijeme noćnih klubova (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi) je od 19 do 4.00 časa, odnosno 5.00 tokom vikenda, a saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.) takođe mogu biti otvoreni do četiri sata ujutru.

"Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja u navedenom periodu rade u skladu sa sljedećim radnim vremenom: od 7.00 do ponoći, radnim danima i vikendom (petak i subota). Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta 'zlatna kašika': od 7.00 do ponoći, radnim danima, od 7.00 do 1.00 čas, vikendom (petak i subota)", objavila je Gradska uprava.

Ovaj zaključak donosen je na zahtjev Turističke organizacije grada. Srpska open počinje 16. aprila.