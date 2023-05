Iskoristite lijepo vrijeme: Danas sunčano i toplo, povoljni uslovi za vožnju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Maksimalna temperatura biće od 21 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi ponegdje u jugozapadnim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar pretežno sjeveroistočnih smjerova, na krajnjem jugu umjeren južni.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica četiri, Čemerno i Rudo šest, Sokolac i Foca sedam, Gacko i Šipovo osam, Han Pijesak, Višegrad i Novi Grad devet, Prijedor, Bihać i Mrkonjić Grad 10, Sarajevo, Tuzla i Bileća 11, Banjaluka, Zvornik, Zenica i Ribnik 12, Doboj i Srbac 13, Bijeljina, Neum i Mrakovica 14, Trebinje 15 i Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice dolazi do povrmene obustave saobraćaja od 11.00 do 15.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Crkvina-Modriča jedan, zbog pripremnih radova na izgradnji auto-puta Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja. Obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro, saobraćaj se odvija usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom /urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara/ uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu u FBiH, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(SRNA)