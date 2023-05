Stanovnicima od svijeta odsječenih Jelašinovaca stigla pomoć (FOTO)

Pripadnici Civilne zaštite i Ronilačkog kluba "Vir" iz Sanskog Mosta probili su se danas do sela Jelašinovci te povratnicima koji žive na tom području dovezli potrebnu pomoć u vidu hrane, vode i higijenskih potrepština.

Ovo selo je udaljeno sedam kilometara od Lušci Palanke, a od Sanskog Mosta oko tridesetak i već više dana je zbog poplava odsječeno od ostatka svijeta. Put koji ih povezuje s Lušci Palankom i koji je njihova glavna komunikacija poplavljen je na nekoliko mjesta te se njime ne može saobraćati.

"Uspjeli smo doći do sela i mještanima odnijeti potrebnu pomoć. Jednu gospođu smo povezli u bolnicu jer joj treba ljekarska pomoć. Tim ljudima je drago kad vide da nisu sami. Želimo im poručiti da smo u svakom trenutku spremni djelovati kako bismo im pomogli", kazao je Amir Šadić, predsjednik pomenutog ronilačkog kluba.

Prema njegovim riječima, prostrani dijelovi ove podgrmečke visoravni su zbog ogromne količine vode koja se na ovo područje slijeva sa grmečkih visova pretvoreni u veliko jezero.

"To vam izgleda gore kao neko manje more, teško je to opisati riječima. Putevi između zaselaka su potopljeni pa se moguće kretati samo u čamcima ili ribarskim čizmama", objašnjava Šadić.

Mještani ovog podgrmečkog sela kažu kako nikada ranije nije dolazilo do ovakvih situacija i akumuliranja toliko vode na prostoru Palanačkog i Jelašinovačkog polja, zbog čega su zabrinuti.

Usljed otapanja snijega i kišnih padavina često se dešava da dijelovi polja budu pod vodom, ali se voda ranije brzo povlačila, što u posljednje vrijeme nije slučaj pa mještani ovakve pojave pripisuju klimatskim promjenama i sječi šume.

Stanovnici Jelašinovaca se bave poljoprivrednom proizvodnjom i nekoliko ovdašnjih farmera je u problemu budući da kamioni koji odvoze mlijeko trenutno ne mogu prići selu. U ovome živopisnom selu danas živi oko sedamdeset mještana, a najveći broj njih su već ljudi u poodmakloj životnoj dobi. Jedini način da stanovnici ovoga kraja sada komuniciraju sa ostatkom svijeta su okolni šumski putevi preko Grmeča, koji su međutim neodržavani i teško prohodni, a mnoge od njih su oštetile ili uništile posljednje kiše.

