Usvojena odluka: Trebinje uvelo naplatu parkinga i tokom noći

Trebinje je vjerovatno jedini grad, odnosno lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja naplaćuje usluge parkiranja i tokom noći.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Upravo je takva odluka usvojena na sjednici Skupštine Grada Trebinje i odnosi se na dva zatvorena parkinga na kojima se ova usluga naplaćuje 24 sata dnevno tokom svih sedam dana u sedmici.

Na ostalim, otvorenim javnim parkinzima naplaćuje se od 7 do 21 čas, od ponedjeljka do petka, a subotom od 7 do 14 časova.

Odluka, koja je usvojena 17. avgusta, izazvala je burne reakcije građana u Trebinju, a u lokalnom preduzeću „Parking servis“ kažu da je odluka donesena iz „tehničkih razloga“. Riječ je o parkingu koji je nedavno digitalizovan, imaju rampe i za šta je izdvojeno oko 600.000 KM.

"Zbog tehničkih razloga mora da se naplaćuje 24 sata dnevno jer rampe moraju da budu stalno spuštene. Cijena po započetom satu je 1,50 KM, od 7 do 21 čas, a od ponoći do 7 je umanjena za 30 odsto i košta 1 KM", kaže za Srpskainfo Marko Miskin, direktor „Parking servisa“.

On kaže da je ova odluka stupila na snagu 25. avgusta, odnosno osmi dan od objavljivanja u „Službenom glasniku“, a objavljena je 18. avgusta.

“On kaže da je upoznat da su odbornici Dajana i Nebojša Milišić objavili video u kojem tvrde da se odluka sprovodi nezakonito.

"To nije tačno. Odluka je bila u primjeni i kad su oni parkirali automobil, tako da je sve po zakonu, uključujući i iznos računa”, poručuje Miskin.

A odbornici Dajana i Nebojša Milišić, sa Liste za pravdu i red, platili su 81 KM za uslugu parkiranja automobila na zatvorenom parkingu.

"Napravili smo pokus. Ostavili smo auto protekli petak, 25. avgusta, u 20.25 a izašli smo 28. avgusta, devet minuta poslije osam časova. Nemoguće je izračunati po kojoj tarifi su obračunali cijenu parkiranja", kaže Milišićeva koja tvrdi da u tom periodu nije trebalo da se odluka primjenjuje i da su zbog toga podnijeli krivičnu prijavu Okružnom tužilaštvu.

“Mi imamo dokaze, sve je rađeno po zakonu”, kategoričan je Miskin, direktor „Parking servisa“.

Godišnji prihod od parkiranja u Trebinju je oko 530.000 KM.

"Nemamo mi puno parking mjesta, negdje oko 1.110 mjesta", dodaje Miskin.

Inače, cijena parkinga u Trebinju je najveća u Republici Srpskoj. U odnosu na najveći grad Srpske, Banjaluku, cijena parkiranja u Trebinju je čak trostruko veća. U Banjaluci, u prvoj zoni sat košta 1 KM, a u Trebinju 3 KM. U drugoj zoni u Banjaluci sat košta 0,50 KM, a u Trebinju 1,50 KM. Takve, više cijene u Trebinju su u toku turističke sezone, od 15. maja do 15. septembra. U drugom dijelu godine su duplo niže, ali i dalje više nego u Banjaluci.

U Banjaluci 12 dana besplatno

Nakon što je Banjaluci bilo predviđeno da javni parking bude skuplji, organizovani su protesti Skupštinske većine koja se pobunila protiv toga. Nakon toga se gradonačelnik Banjaluke predomislio, vraćene su stare table plus što je vozačima omogućeno da 12 dana uopšte ne plaćaju parking. Još danas se parking ne plaća.

"Mi smo se ovdje u Trebinju zezali kako će Vlado Đajić doći da organizuje pobunu protiv cijena parkinga u našem gradu koje su veće nego u Banjaluci", kaže odbornica Dajana Milišić.

(Mondo)