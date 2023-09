"Isti PROBLEM ima cijela Evropa": Ima li SRPSKA dovoljno KARDIOLOGA?

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u Srpskoj, a pored loših navika građana koje doprinose razvoju bolesti srca, Srpska ima problem i sa nedostatkom kardiologa, naročito dječijih.

Izvor: Shutterstock

Kako je za Mondo rekao Duško Vulić, nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj, problem sa nedostatkom kardiologa i dalje postoji, ali je situacija bolja nego prije.

„Na početku je bio veliki problem kad smo osnovali Udruženje kardiologa. Tada nas je bilo svega desetak, dok nas sada ima oko 100. Zadnjih godina je intezivno i školovanje ovog kadra, zbog čega mi ovdje na Medicinskom fakultetu u Banjaluci imamo posebno specijalizacije iz kardiologije i tako brže dolazimo do ljekara“, rekao je Vulić.

Kad su u pitanju dječiji kardiolozi, tu je, kaže, situacija dosta lošija, a isti problem ima cijela Evropa.

„Tu imamo problem već dugo zbog raznih faktora. Problem je što se, kada ustanove školuju ljekare, moraju tražiti tri do četiri specijalizacije, jer nisu dovoljne jedna ili dvije. Drugi problem je što nam ljudi dosta odlaze, ali sada imamo nekoliko mladih ljudi na specijalizacijama za dječije kardiologe, tako da problem jeste i dalje pristuan, ali mislim da ga rješavamo“, rekao je Vulić.

Ističe da je uprkos tim problemima u Srpskoj smanjena smrtnost uzrokovana kardiovaskularnim bolestima, ali da se pored već dobro poznatih faktora rizika susrećemo sa novim, kao što je zagađenje.

„Kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok smrtnosti. U svijetu od te bolesti umre 20 miliona ljudi, a procjena je da će do 2030. umrijeti 23,6 miliona osoba. Ti podaci nas zabrinjavaju i iz tog razloga želimo da sve ono što smo pokrenuli prije 20 godina u Srpskoj nastavimo i pojačamo, a to se prije svega odnosi na način života našeg građanstva gdje možemo svi zajedno dosta uticati. Sve naše aktivnosti do sada su vodile smanjenju smrtnosti. U Srpskoj je procenat smrtnosti od bolesti srca 1997. godine iznosio 57 odsto, dok je u 2021. godini iznosio 46 odsto“, rekao je Vulić i dodao da je Republika Srpska sada zemlja visokog rizika, a ne veoma visokog kao što je bila.

Doktor Vulić, koji je i predsjednik Fondacije „Zdravlje i srce“ naglasio je kako svi zdravstveni radnici treba da rade na upoznavanju stanovništva o ovim bolestima i faktorima rizika. Predstavio je i knjigu koja kroz 120 pitanja odgovara o bolestima srca, a osim zdravstvenim radnicima i studentima biće dostupna i građanima.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Direktorica Doma zdravlja Banjaluka, Nevena Todorović istakla je da su ove godine Svjetski dan srca obilježili preventivnim aktivnostima u tvornici obuće „Bema“, ali da Dom zdravlja radi preventivne preglede tokom čitave godine kroz projekat „Za tvoje dobro“.

„Podaci do kojih smo došli su zabrinjavajući. Najveći broj pregledanih pacijenata ima tri faktora rizika, a to su nedovoljna fizička aktivnost, pušenje i gojaznost. Zabrinjavajuće je to, da veliki broj pacijenata ima povišene vrijednosti holesterola u krvi. Dosta njih nema razvijenu svijest o dobrobiti fizičke aktivnosti na zdravlje“, rekla je Todorovićeva.

Dodala je da se uticaj ovih faktora može promijeniti, ali ne bez saradnje samih građana.

„Ukoliko oni sami ne prepoznaju i ne promijene ponašanje, uz faktore na koje ne možemo uticati, a to su dob, pol i godine, kroz 5 do 10 godina možemo očekivati da će razviti kardiovaskularne bolesti“, istakla je Todorovićeva.

Dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da ovogodišnjim aktivnostima žele skrenuti pažnju javnosti na faktore koji odnose najviše života u RS.

„Razloge možemo tražiti u faktorima koji doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti, kao što su pušenje, neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i drugi. Zbog toga je ovogodišnji slogan „Koristi srce, znaj o srcu“, kako bi počeli sa osvješćivanjem stanovništva", rekao je Škrbić.

Poručio je da su za zdravo srce od vitalnog značaja pravilna ishrana, rekreacija i redovno vježbanje, san i odmor, kao i izbjegavanje duvana i štetne upotrebe alkohola.

Ove godine, centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dana srca u Banjaluci će se obilježiti 29. septembra, od 16 do 18 časova šetnjom „Stazom zdravlja“ na Banj brdu.

U subotu dodatne preventivne aktivnosti planirane su u Tržnom centru Delta od 12 do 15 časova, gdje su za građane pripremljene i atraktivne nagrade koje promovišu zdrav stil života.

