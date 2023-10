Šulić predstavio spisak proizvođača, marketa i distributera koji su dio kampanje "Društveno odgovorni"

Ministar trgovine i turizma RS Denis Šulić pokazao je danas spisak proizvođača, distributera, trgovaca i proizvoda koji su dio kampanje "Društveno odgovorni", a koja traje do kraja ove godine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U kampanju je trenutno uključeno 19 proizvođača, 4 distributera, 22 trgovca i 50 proizvoda ( proizvedenih od strane proizvođača iz kampanje uz maržu od 0 odsto).

"Od sredine septembra intenzivno radimo na proširivanju kampanje. Napravili smo značajne korake. 19 proizvođača su se na 50 proizvoda u potpunosti odrekli marže.Od ove sedmice u marketima širom RS, koji su dio kampanje, će se moći pronaći proizvodi od nula posto marže", rekao je ministar Šulić.

Pojasnio je da će građani proizvode moći da razlikuju po naljepnicama na policama marketa. Na jednima će stajati one koji su 0 odsto marže sa stikerom na kojima je to navedeno i oni kojima je marža smanjena za jedan dio pod logom "Društveno odgovorni".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Neki od 19 proizvođača koji su se u potpunosti odrekli marže su Tulumović, Fructa Trade, Trivas, Dule, Natura Vita, Vitaminka i Vitinka.

"Proizvodi od nula posto marže moći će se naći samo u trgovinama koje su se priključile kampanji. Dogovor sa svima je da kampanja traje do kraja ove godine uz obećanje da ćemo voditi razgovore o njenom nastavku".

Neki od trgovaca na veliko, distributera i trgovaca na malo koji su dio kampanje Društveno odgovorni su Bingo, Dukat, Venera, Gatarić, Zvorničanka, Diona, Košuta, Tržnica i Fis.

Šulić kaže da kampanja nije stala te da su otvoreni za sve trgovce, proizvođače i distributere koji žele da budu dio nje.

"Moguća je varijacija u cijeni jer postoji dio dobavljača koji su dio kampanje i dio onih koji nisu".

Zamolio je građane i medije da ukoliko primjete da se marketi ili proizvođači ne pridržavaju dogovora i zarađuju ekstraprofit, slučaj prijave Ministarstvu.

"Važno je da svi budemo dio tima. Svi smo na istoj strani kada je u pitanju ova kampanja, a to je da građani imaju proizvode po sniženim cijenama".

Govoreći o visini sniženja proizvoda, Šulić kaže da će iznositi od 20 do 50 odsto.

"Sniženje će biti od 20 do 50 odsto na proizvode sa nula odsto marže. Na primjer lanac Inex je dostavio 40 proizvoda na kojima će se odreći dijela maloprodajne marže gdje je cijena proizvoda bila 103 KM, a sada će biti 86 KM. Društveno odgovorni trgovački lanac podrazumijeva one koji imaju proizvode od 0 odsto marže i one koji su preuzeli po smanjenim cijenama".

Pojašnjava da će se neki trgovački lanci odreći marže i za voće.

Šulić kaže da nije bilo razgovora o ograničavanju marže na lijekove, jer ona već spada na nivo BiH.

Kompletan spisak svih onih koji su dio kampanje "Društveno odgovorni" može se pronaći na sajtu Vlade RS.

(Mondo)