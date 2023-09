Šulić otkrio u kojim marketima će biti proizvodi po nižim cijenama

Ministar trgovine i turizma RS, Denis Šulić pojasnio je za Mondo u kojim trgovačkim lancima će građani moći pronaći proizvode po nižim cijenama.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Šulić je nabrojao 15 trgovačkih lanaca koji učestvuju u kampanji „Društveno odgovorni“.

"Marketi koji su se među prvima pridružili kampanji su Zoki komerc, Onogošt, Tržnica, Đurić, Košuta, Fructa Trade, Centrum Trade, market Tea, Zvorničanka, Power marketi. Nakon njih, pridružili su se Tropic, Bingo, Robot i Inex", rekao je Šulić.

Šulić kaže da danas već postoji 20-ak proizvoda koji će od 9. oktobra biti sniženi, ali da spisak nije konačan.

„Dio proizvoda će biti sa nula posto marže. Ne ulazim sad u to kolika je bila marža trgovca i proizvođača. Na nekim porizvodima prodajna marža je bila 1,20, a sada će biti 0,79 KM. Za paštetu je bila 1,17 a sada će biti 0,58 KM. Ona zavisi od proizvoda do proizvoda. Pojeftinjenje se kreće od 0,20 pfeninga do marku ili marku i po. Zavisi i od količine proizvoda", rekao je za Mondo.

Šulić je juče otkrio da će se na spisku sniženih proizvoda u Srpskoj naći tirolska kobasica, majoneza, začini, pileća pašteta, kao i deterdženti za suđe određenih proizvođača.

Podsjećamo, ministar trgovine i turizma je krajem maja predstavnicima trgovačkih lanaca iznio prijedlog za društveno odgovorno poslovanje, tačnije plasiranje pojedinih proizvoda po nižim cijenama u maloprodajnim objektima u Republici Srpskoj.

(MONDO)