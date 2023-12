I danas vedro i toplo, maksimalna temperatura do 18 strepeni

U cijeloj BiH i danas će biti toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje sa zapada, a svježije će biti samo u pojedinim predjelima na sjeveru i istoku gdje se magla bude zadržavala tokom dana.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Krajem dana na jugu i zapadu biće oblačnije, ponegdje uz slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na planinama povremeno i jak južnih smjerova, a na sjeveru slab, promjenljiv.

Dnevna temperatura vazduha biće od 11 do 18, u mjestima sa maglom od pet stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske oblačnosti.

Stanje na putevima

Svi putevi jutros su prohodni, a kolovozi su mjestimično vlažni i klizavi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U kotlinama i u višim predjelima magla ponegdje smanjuje vidljivost, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Usljed izgradnje auto-puta i oštećenja kolovoza dolazi do povećanog intenziteta teretnog saobraćaja na magistralnom putu Rača-Bijeljina, pa vozači treba da prilagode brzinu.

Na magistralnom putu Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj, kao i na dijelu regionalnog puta Razboj-Rudanka, zbog radova, do kraja godine godine saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija.

Na magistralnom putu Han Pijesak 1-Han Pijesak 2 i dionica Han Pijesak 2-Sokolac u toku je rehabilitacija puta, pa je potrebno prilagoditi brzinu kretanja vozila i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.

U RS rođeno 26 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba - 12 djevojčica i 14 dječaka. Devet beba rođeno je u porodilištu u Banjaluci, u Istočnom Sarajevu četiri, u Zvorniku tri, u Prijedoru, Bijeljini i Foči po dvije, a po jedna u Doboju, Gradišci, Trebinju i Nevesinju

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Za vrijeme rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice autoputa od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-granica Republike Srpske /Rudo/ zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok je za putničke automobile brzina ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U FBiH jutarnja magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Mostar-Čapljina-Neum, Zvirovići-Bijača, Zenica-Maglaj, Žepče-Zavidovići-Vozuća, Gračanica-Šićki Brod-Kalesija, Jajce- Donji VakuF-Bugojno i Prozor-Gornji VakuF/Uskoplje /na Makljenu/, te širem području Sarajeva.

Učestali su odroni kamenja na kolovoz na putevima Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

u toku su radovi na magistralnim putevima Jablanica-Mostar /most Begića i Begovića/, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most /na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka/. Na mjestima radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.