Pogledajte kuda nećete moći autom: Biciklistička trka obustavlja saobraćaj u više banjalučkih ulica

Policijska uprava Banjaluka saopštila je da će u nedjelju, 21. aprila povodom održavanja Međunarodne biciklističke trke "Beograd–Banjaluka" na snazi biti sukcesivna obustava saobraćaja.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Obustava saobraćaja će biti na auto-putu "9. januar" dionica Prnjavor–Jakupovci, te na dionica Klašnice–Banjaluka od 11.45 do 15.00 časova.

Na području grada Banjaluka istog dana na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja u Ulici Trive Amelice – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom krajiških brigada do raskrsnice sa Ulicom Pete kozarske brigade od 14.00 do 15.00 časova, te na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Pete kozarske brigade do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske - od 14.00 do 16.00 časova.

Obustava je i u Ulici dr Mladena Stojanovića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika od 14.00 do 16.00 časova, Ulici olimpijskih pobjednika – na dijelu od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa od 14.00 do 16.00 časova.

"Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Alejom Svetog Save od 14.00 do 16.00 časova, na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana od 08.00 do 18.00 časova, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana /kroz kružni tok/ do raskrsnice sa Ulicom braće Mažar i majke Marije od 14.00 do 16.00 časova", navedeno je u saopštenju.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz Policijske uprave dodaju i da će obustava saobraćaja biti u Ulici Milana Tepića – na dijelu od raskrsnice sa Kninskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića 8.00 do 18.00 časova, u istom periodu u Ulici Marije Bursać – na dijelu od raskrsnice sa Kninskom do raskrsnice sa Kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Od 14.00 do 16.00 časova obustava je u Bulevaru cara Dušana – na dijelu od raskrsnice sa Kninskom /kroz kružni tok/ do Ulice Teodora Kolokotronisa, te u istom periodu u Ulici Teodora Kolokotronisa – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića i u Ulici Zdravka Čelara – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa.

Linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju navedenim ulicama za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će biti preusmjerene alternativnim trasama.

U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju Policijska uprava Banjaluka apeluje da vozači u navedenom vremenskom periodu koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju.

Međunarodna biciklistička trka "Beograd-Banjaluka" biće održana od 17. do 21. aprila uz učešće 175 biciklista iz više od 40 zemalja svijeta.