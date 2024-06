U nedjelju i ponedjeljak zaprašivanje komaraca u Banjaluci

Akcija suzbijanja komaraca na teritoriji grada Banjaluke biće obavljena u nedjelju, 30. juna i u ponedjeljak 1. jula, najavljeno je iz preduzeća "Eko-bel".

Zaprašivanje komaraca će 30. juna biti sprovedeno u večernjem terminu od 19.30 do 22.30 časa, a 1. jula u ranom jutarnjem terminu od pet do sedam časova ujutro, te u večernjem od 19.30 do 22.30.