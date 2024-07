Vrijeme danas sunčano i toplo, uveče jače naoblačenje donosi kišu i pljuskove

Sunčano vrijeme u većini krajeva danas očekuje Republiku Srpsku i Federaciju BiH, ali prema večeri i naredne noći slijedi jače naoblačenje sa padavinama koje će prvo zahvatiti zapadne, a kasnije i sjeverne krajeve.

Izvor: Dušan Volaš

Tokom dana biće toplo uz dnevni razvoj oblačnosti, a samo se lokalno očekuje prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima jugozapada i jugoistoka.

Kasnije tokom večeri i noći na srijedu doći će do jačeg naoblačenja, koje će zahvatiti prvo zapadne, a kasnije i sjeverne krajeve i usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Mjestimično su moguće i nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova sa grmljavinom, jačanje vjetra u zoni padavina i pojave grada.

Na jugu će tokom većeg dijela dana biti sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umjeren, povremeno pojačan vjetar u zoni padavina, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura na udare pojačana.

Najviša temperatura vazduha od 27 na jugozapadu do 35 na jugu, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

U većini krajeva jutros je sunčano vrijeme, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske napblake, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se, uz povoljne uslove za vožnju, na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a vozačima se skreće pažnja na mjestimično smanjenju vidljivost duž rijeke Drine, zbog jutarnje magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa se vozačima savjetuje da na tim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na magistralnom putu Kotor Varoš-Teslić, u mjestu Rujevica, svakim radnim danom do 2. avgusta dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog deminerskih radova. Obustave će biti između 7.30 do 13.00 časova na svakih 30 minuta i propuštanjem od 15 minuta.

Radovi se izvode i na području Prijedora, Trebinja, na putu Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmjena saobraćaja je i na dionici magistralnog puta Brodar-granica Srpske i Srbije u tunelu Trgovište.

Zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, kao i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog radova na mostu "Bogdanovac".

Zbog radova na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a do povremenih obustava dolazi i na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog miniranja u kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Saobraćaj će povremeno biti obustavljan na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" zbog izvođenja radova. Obustave će biti petominutne i trajaće do 19. jula.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, a izmjene su zbog radova i na dionici magistralnog puta Han Pijesak-Sokolac.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja minerskih radova, dolazi na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice.

U FBiH sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Vitez-Travnik, Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Tomislavgrad-Šuica, Čevljanovići-Nišići i Semizovac-Srednje. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20-30 minuta.

Do kraja avgusta, za međunarodni putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

Zbog visoke dnevne temperature vozačima se preporučuje da na putovanja kreću u ranim jutarnjim ili u večernjim časovima, te da tokom dužih putovanja prave češće pauze.