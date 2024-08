"Živi bez vode, nosi kateter, a baštu održava na koljenima": Pozovi 17116 za pomoć Stanku Seferoviću

Pozivom na 17116 darujete 1 KM

Izvor: Srna/Nenad Simić

Humanitarni broj 17116 za pomoć Stanku Seferoviću iz derventskog sela Bukovica Mala aktivan je do kraja avgusta, a cijena poziva je jedna KM.

Humanitarni broj je pokrenulo humanitarno udruženje "Mali anđeo" iz Banjaluke, čiji su predstavnici na poziv mještana izašli na teren i uvjerili se u kakvim uslovima živi Seferović i sa kojim zdravstvenim problemima se suočava.

"Stanko živi bez vode u kontejneru, ima ugrađen kateter, kreće se pomoću pomagala. Ima malu baštu koju održava na koljenima. Vodu mu dovozi poznanik koji je udaljen 10 kilometara od njega", potvrđeno je Srni iz Udruženja "Mali anđeo".

Iz ovog udruženja su naveli da problem predstavlja i odlazak do bolnice radi zamjene katetera koja je udaljena oko 20 kilometara, ali i visoki troškovi prevoza.

Šezdesetčetvorogodišnjem Seferoviću se 2019. godine pojavila gangrena. Bio je na liječenju u bolnici, gdje je imao operaciju, nakon čega je svaki mjesec primoran da ide do bolnice da mijenja kateter.

"Pronađem nekoga da me vozi. Do Dervente sam plaćao 30 KM, a sada hoće 40, a moram bar dva puta mjesečno otići. Do bolnice u Doboj kada idem treba 70 KM, a tamo nisam išao duže vrijeme. Kada od socijale platim prevoz i nešto lijekova, račun za struju i telefon, ostane mi za hranu nekoliko KM. Sreća, uvijek se neko pojavi i donese hrane, ali nema toga uvijek", rekao je ranije Srni Seferović.

Seferović je živio i radio u Hrvatskoj do izbijanja rata, a kasnije, kada mu je majka umrla 1996. godine, vratio se na ognjište svojih roditelja.

Svi koji žele, pomoć mogu da uplate u BiH na žiro-račun 5520002009328582 otvoren kod Adiko banke a primalac je Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, Banjaluka, sa naznakom "uplata za Stanka".

Uplate iz inostranstva kod iste banke mogu se obaviti na

IBAN: BA395520002062114139, SWIFT: HAABBA2B za naznakom "uplata za Stanka".

Kontejner u kojem stanuje dobio je od Centra za socijalni rad Derventa, a korisnik je socijalne pomoći.

